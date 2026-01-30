Angst vor Warsh

Der Kurseinbruch bei den Edelmetallen sorgt am Montag auch für teils deutliche Abgaben bei Anteilsscheinen aus dem Bergbau- und Rohstoffsektor.

• Bergbau- und Rohstoffaktien im Abwärtstaumel

• Sorgen vor restriktiverer US-Geldpolitik unter Warsh

• Verkäufe von Spekulanten verschärfen Abwärtstrend



Wer­bung Wer­bung

Besonders stark unter Druck stehen zum Wochenstart Minenwerte. Im Verlauf erholen sich europäische Titel aus dem Sektor jedoch teilweise. So notieren die Aktien von Anglo American an der Börse in London zeitweise 0,50 Prozent höher bei 34,25 Pfund, während Anteilsscheine von Rio Tinto daneben um 0,43 Prozent auf 67,67 Pfund steigen. Für Aktien des Kupferbergbau-Unternehmens Antofagasta geht es in London zeitweise um 1,75 Prozent nach unten auf 35,84 Pfund, wobei die Titel anfangs sogar mehr als 6 Prozent verloren hatten. Daneben zeigt sich die Glencore-Aktie 0,07 Prozent tiefer bei 4,99 Pfund.

Auch im vorbörslichen US-Handel kennen zahlreiche Anteilsscheine aus dem Bergbau- und Rohstoffsektor nur eine Richtung: abwärts. So notieren Papiere von Barrick Mining an der NYSE vorbörslich zeitweise 1,18 Prozent tiefer bei 45,25 US-Dollar, nachdem sie im Freitagshandel bereits um 12,03 Prozent eingebrochen waren. Anteilsscheine von Pan American Silver geben - nach einem Rutsch um 13,73 Prozent am Freitag - vorbörslich zeitweise um weitere 1,10 Prozent auf 54,00 US-Dollar nach. Ähnlich sieht es auch bei First Majestic Silver aus: Die Aktie sinkt am Montag im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 2,06 Prozent auf 20,41 US-Dollar und knüpft damit an ihre Kursverluste von Freitag an, als sie 17,2 Prozent verloren hatte. Auch die Newmont-Aktie kann sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen und zeigt sich vorbörslich zeitweise 1,20 Prozent schwächer bei 111,00 US-Dollar. Am Freitag hatte sie bereits 11,49 Prozent an Wert eingebüßt.

Hintergrund der Kursverluste ist der fortgesetzte massive Preisrutsch bei Gold und Silber zum Wochenstart.

Wer­bung Wer­bung

Kevin Warsh als möglicher neuer Fed-Chef löst Flucht aus zinslosen Anlagen aus

Ein dramatischer Preisverfall bei Rohstoffen, vor allem bei Edelmetallen und Industriemetallen, prägt seit kurzem den Ton an den Finanzmärkten. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist laut "Reuters" die Nominiertung von Kevin Warsh als neuer Vorsitzender der US-Notenbank Fed. "Die Entscheidung der Märkte, Edelmetalle parallel zu US-Aktien zu verkaufen, deutet darauf hin, dass Anleger Warsh als restriktiveren Geldpolitiker einschätzen", sagte Vivek Dhar, Rohstoffstratege bei der Commonwealth Bank of Australia (CBA) gegenüber der Nachrichtenagentur.

Warsh gilt laut "dpa-AFX" als "Inflation Hawk", der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Teuerungsrate in den Griff zu bekommen. Eine restriktive Geldpolitik würde bedeuten, dass die Federal Reserve längerfristig an höheren Zinsen festhält. Höhere Realzinsen schmälern die Attraktivität von nicht verzinslichen Anlagen wie Gold, was eine regelrechte Flucht aus diesen Anlagen auslöste, zumal etwa die Edelmetalle zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufen waren.

Wer­bung Wer­bung

Der Goldpreis etwa hatte laut Jim Reid von der Deutschen Bank am Freitag mit minus 9 Prozent den größten Tagesverlust seit 2013 hinnehmen müssen, wie "dpa-AFX" berichtet. Zuvor habe die Feinunze die stärkste acht Tage andauernde Rally seit der großen Finanzkrise 2008/2009 erlebt mit immer neuen Preisrekorden. Der Stratege sprach denn auch von "bemerkenswerten Schwankungen bei Edelmetallen", die bei Silber noch stärker waren als bei Gold.

Laut Experten kam der Kursrutsch bei Gold und Silber jedoch nicht ganz überraschend: "Den Sprung über die 5.000er-Marke haben fast alle als typischen Spike in Commodity-Märkten gesehen, dazu kamen erhöhte Margin-Anforderungen", sagte ein Händler laut "Dow Jones Newswires". Spekulanten, die mit Kredit auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, gerieten laut "dpa-AFX" durch den Preisverfall unter Druck und müssen nun Positionen verkaufen, um eine zu große Schieflage zu verhindern. Gerade Hedgefonds können daher gezwungen sein, auch Teile ihrer Anlagen wie Aktien zu veräußern. Damit setzen die Turbulenzen an den Metallmärkten auch Aktienmärkte zumindest vorübergehend unter Druck.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX