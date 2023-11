Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS letztendlich schwächer

Kursentwicklung

Der RTS bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Letztendlich bewegte sich der RTS im MICEX-Handel 0,44 Prozent schwächer bei 1.129,22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 6,312 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,025 Prozent fester bei 1.134,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1.134,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1.126,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.139,57 Zählern.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang ein Plus von 2,12 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1.047,00 Punkten. Der RTS erreichte vor drei Monaten, am 16.08.2023, den Wert von 1.014,61 Punkten. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Stand von 1.163,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 17,25 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1.139,57 Punkte. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

RTS-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit SOLLERS (+ 8,46 Prozent auf 878,00 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 2,90 Prozent auf 39.020,00 RUB), Mechel (+ 1,98 Prozent auf 335,60 RUB), Polymetal (+ 1,32 Prozent auf 535,50 RUB) und LSR (+ 0,35 Prozent auf 688,60 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil Surgutneftegas (-1,73 Prozent auf 31,51 RUB), ALROSA (-1,69 Prozent auf 67,50 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,66 Prozent auf 272,45 RUB), JSFC Sistema (-1,51 Prozent auf 16,48 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (-1,49 Prozent auf 2,25 RUB) unter Druck.

RTS-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 33.852.220.000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS nimmt die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Fokus

Die VTB Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52.202,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net