Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Bank of America warnt: Magnificent Seven um NVIDIA, Apple & Co. nähern sich Blasen-Niveau

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 26.03.2024

RFK's running mate is Google co-founder's ex: Who is she?

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones letztendlich in Rot

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot

Peacock, Amazon get exclusive streaming rights to two high-profile NFL games

Heute im Fokus

Conti will in Hessen 1.200 Stellen streichen. Apple verkauft im Februar weniger iPhones in China. Goldpreis nahe Rekordhoch. FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen. Bitcoin im Aufwind.