Microsoft will Cloud-Kapazität in der EU deutlich erweitern

DOW JONES--Microsoft will seine Cloud- und KI-Aktivitäten in der EU mit einem Netzwerk aus neuen Datenzentren ausweiten. Wie der US-Konzern mitteilte, will er seine Kapazitäten in den kommenden zwei Jahren erhöhen. Die Cloud-Aktivitäten sollen in über 200 Datenzentren in der EU präsent sein.

"Wie Strom und andere Technologien zu allgemeinen Zwecken in der Vergangenheit stellen KI- und Cloud-Datenzentren die nächste Stufe der Industrialisierung dar", teilte der Konzern in einem Blogeintrag mit. Man arbeite bereits mit kleineren europäischen Cloud-Anbietern zusammen und entwickle neue Technologien und Lizenzierungsmodelle, die auf diese und ihre Märkte zugeschnitten sind.

Unternehmen in der EU wollen sich angesichts der wachsenden Spannungen mit den USA und potenziellen Risiken bei der Datensicherheit zunehmend unabhängiger machen von den Cloud-Diensten, die von dominanten Firmen wie Amazon, Microsoft und Google bereitgestellt werden.

Eine Gruppe von knapp 100 Unternehmen, darunter Airbus und der französische Cloud-Anbieter OVHCloud, haben einen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die für technische Souveränität zuständige Vizepräsidentin Henna Virkkunen geschrieben. Darin fordern sie, dass die EU öffentliche Einrichtungen in der gesamten Region formell verpflichtet, bei Investitionen in neue Technologien auf europäische Quellen zurückzugreifen.

"Angesichts der jüngsten geopolitischen Volatilität sind wir uns bewusst, dass die europäischen Regierungen wahrscheinlich zusätzliche Optionen in Betracht ziehen werden", so Microsoft. Die europäischen Rechenzentren des Unternehmens sollten von einem Gremium kontrolliert werden, das sich aus europäischen Staatsangehörigen zusammensetze, so das Unternehmen.

Das Unternehmen sagte, es werde jede staatliche Anordnung zur Aussetzung seiner Cloud-Aktivitäten in Europa anfechten.

