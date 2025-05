Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag tiefer

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 455,57 USD ab.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 455,57 USD ab. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 454,38 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 455,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 631.892 Stück.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,31 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 510,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.04.2025. Es stand ein EPS von 3,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 70,07 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 61,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,38 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

