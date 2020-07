DAX im Freitagshandel nach Steilvorlage der US-Techgiganten knapp im Plus

Der DAX ging mit einem kleinen Plus von 0,19 Prozent bei 12.403,10 Punkten in den letzten Handelstag der Woche und hält sich im Anschluss knapp in der Gewinnzone.

Eine Steilvorlage der US-amerikanischen Tech-Giganten kann der deutsche Aktienmarkt somit zum Start lediglich in kleine Kursgewinne ummünzen. Die hohen Kursverluste großer europäischer Unternehmen vom Vortag nach deren Quartalszahlen wirken noch nach. "Ein schreckliches, nirgendwo gutes Quartal", resümierte der Londoner Broker Liberum am Morgen mit Blick zurück. Auch an diesem Freitag stehen wieder etliche europäische Großkonzerne mit Zahlen auf der Agenda.

Für den DAX zeichnet sich dennoch ein Wochenverlust ab. Zudem sind die im Juli zwischenzeitlich verbuchten Kursgewinne im DAX so gut wie ausradiert. In der Vorwoche hatte das Barometer noch mit 13.313 Punkten den höchsten Kurs seit dem Corona-Crash erreicht. Nach seinen jüngsten Verlusten steht der deutsche Leitindex nun aber wieder ungefähr dort, wo er Ende Juni war.

