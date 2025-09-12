Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien. Boeing einigt sich mit Gewerkschaft. Kering verschiebt Option zur Übernahme von Valentino. BVB: Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck. Frankfurter Flughafen verzeichnet im August Passagierplus. Iberdrola kauft Previ-Beteiligung an Neoenergia für Milliardenbetrag.
Umfrage
Sorgen Sie sich um Folgen der künstlichen Intelligenz?