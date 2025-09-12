Nach dem gestrigen Rekordhoch vollzieht der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel eine technische Korrektur. Neue Impulse könnten die anstehenden Daten zur US-Inflation sowie die heutige EZB-Sitzung liefern.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch