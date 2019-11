METRO: Kretinsky kauft weiter zu

€uro am Sonntag

Bildquellen: Metro Group

Daniel Kretinskys ­Investmentgesellschaft EPGC, die bislang rund 17,52 Prozent der METRO-Anteile kontrollierte, übernimmt weitere METRO-Aktien von der Duisburger Familienholding Haniel.an dem Handelskonzern auf 29,99 Prozent. Sie liegt knapp unter der Schwelle von 30 Prozent, ab der ein erneutes Übernahmeangebot für METRO fällig wäre. EPGC habe aber Zugriff auf weitere Aktien aus dem Haniel-Fundus, heißt es. Und man strebe eine "angemessene Repräsentation" im METRO-Aufsichtsrat an.Eine erste Übernahmeofferte Kretinskys für ­METRO war im August vor allem am Widerstand ­anderer Großaktionäre gescheitert. Der Milliardär wollte den Konzern ganz schlucken und letztlich von der Börse nehmen. Dazu hatte er 16 Euro je Aktie geboten.weitere Investitionsziele, unter anderem im Medien­bereich. So beteiligte er sich erst kürzlich am Fernsehkonzern ProSiebenSat.1.___________________________