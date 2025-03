Anteile

Die niederländische Bank ING Groep baut ihre Geschäfte in der Vermögensverwaltung aus.

Das Institut erhöhte seinen Anteil am Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen von 2,7 auf 20,3 Prozent, wie es am Montag mitteilte. Van Lanschot Kempen ist vor allem in den Niederlanden und Belgien aktiv. Der Kauf der zusätzlichen Anteile sei eine attraktive finanzielle Gelegenheit und stehe im Zusammenhang mit dem Bestreben der Bank, ihren Fußabdruck im Privatkundengeschäft und der Vermögensverwaltung zu vergrößern, sagte ING-Chef Steven van Rijswijk laut Mitteilung. Finanzielle Details nannte ING nicht. Die Auswirkung auf die harte Kernkapitalquote des Geldhauses sei "minimal". Behörden müssen der Aufstockung noch zustimmen.

Die ING-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,70 Prozent auf 17,43 Euro.

AMSTERDAM (dpa-AFX)