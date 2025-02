Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Bayer-Aktie profitiert nicht: Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in Australien beendet

Bayer-Aktie dennoch höher: Nächste PCB-Niederlage in den USA

Bayer-Aktie in Rot: Bayer-Pharmachef sieht Rückkehr zu Wachstum im Jahr 2027

Bayer-Aktie: Was Analysten von Bayer erwarten

Bayer-Aktie stark: Bayer erzielt mit neuem MRT-Kontrastmittel Erfolg in zulassungsrelevanter Studie - Zulassung für Kerendia in USA und China beantragt

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit KursVerlusten

Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Wegen angeblichem Werbeboykott: X klagt mehrere Unternehmen an

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Heute im Fokus

Fresenius: Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed gefunden. L'Oréal: Verkauf von Sanofi-Aktien an Pharmakonzern. Hapag-Lloyd und Maersk schmieden Allianz für geteilte Laderäume. BVB: Kehl stellt Zugänge in Aussicht. UniCredit hält auch kleinen Anteil an Generali. US-Behörden genehmigen Roche-Test zur Brustkrebsdiagnose. S&P bestätigt AAA-Rating für Deutschland. ZEEKR mit Auslieferungszahlen für Januar.