APA ots news: CEO & CFO Awards 2025: Deloitte zeichnet Top-Führungskräfte...

Wien (APA-ots) - Mit den CEO & CFO Awards holt das Beratungsunternehmen
Deloitte
gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria bereits zum
18. Mal die besten Führungskräfte des Landes vor den Vorhang. Im
Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden nun die diesjährigen
Auszeichnungen übergeben.
Mit den CEO & CFO Awards wurden erneut die Top-Führungsduos
heimischer börsennotierter Unternehmen ausgezeichnet. Die Trophäen
wurden in sechs verschiedenen Kategorien an die CEOs und CFOs der
jeweiligen Unternehmen vergeben. Zudem wurde auch heuer wieder eine
CFO Newcomerin des Jahres gewählt.
"Die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen CEO & CFO
Awards beweisen große betriebswirtschaftliche Kompetenz und
Führungsstärke. Außerdem zeigen sie, wie wichtig diese Fähigkeiten
gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind. Sie geben
Orientierung und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den
Erfolg des österreichischen Wirtschaftsstandorts", betont Harald
Breit, CEO von Deloitte Österreich.
Zwtl.: Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025
In einem für die Baubranche sehr herausfordernden Umfeld haben
Karl-Heinz Strauss und Klemens Eiter der PORR zu einer
Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro verholfen. Zudem
konnten sie den Streubesitz und damit auch die Attraktivität der
Aktie erhöhen. Und auch an den Margen, die trotz Wohnbaukrise
steigen, sieht man die langfristig angesetzte Handschrift des
Vorstands. Kaum ein größerer Infrastrukturbau in den Märkten des
Unternehmens wird ohne Mitarbeit der Porr durchgeführt - mehr
Zustimmung geht nicht, weshalb sie den Preis in der Kategorie " Bau &
Immobilien " entgegennehmen durften.
Mit der strategischen Zusammenlegung von Borealis und Borouge unter
dem Namen Borouge Group International ist es Alfred Stern und
Reinhard Florey gelungen, ein wichtiges Zukunftsstandbein der OMV zu
erschaffen. Das ist eine respektable Leistung, die ihnen den Sieg in
der Kategorie " Energie & Roffstoffnahe Industrie " einbrachte. Im
Jahr 2024 hat sich auch gezeigt, dass das Unternehmen problemlos
Benchmark-Emissionen am Markt platzieren kann. Und Entwicklungen wie
die Recyclinganlage ReOil sowie die Geothermiebohrungen bei Wien
zeigen, dass das Know-how des Konzerns vielseitig einsetzbar ist.
Die Erste Group kann nicht nur beeindruckende Unternehmensergebnisse
liefern - das Unternehmen hat auch an der Börse überzeugend performt.
Besonders erwähnenswert ist ein bahnbrechender Mega-Deal in Polen,
der die Position der Erste Group in CEE langfristig absichern sollte.
Peter Bosek und Stefan Dörfler verstehen das Geschäft, legen keine
Allüren an den Tag und tragen mit ihrer sachorientierten Führung
einer für den Wirtschaftsstandort sehr wichtigen Bank wesentlich zum
Erfolg bei. Sie wurden in der Kategorie " Banken & Versicherungen "
ausgezeichnet.
Sie sind noch nicht lange in ihrer neuen Rolle, doch schon jetzt
stechen Walter Oblin und Barbara Potisk-Eibensteiner von der
Österreichischen Post AG durch ihre fachliche Kompetenz und als tolle
Persönlichkeiten hervor. Oblin hat seine Transformation zum CEO
überzeugend geschafft und damit seiner Kollegin Potisk-Eibensteiner
genug Raum gegeben, um ihre neue Rolle als CFO ausfüllen zu können.
Gemeinsam arbeiten sie nun am Ausbau der Position als Marktführer im
Paketgeschäft in einem anhaltend starken Wettbewerbsumfeld. Sie
siegten in der Kategorie " Mobilität ".
Frequentis überzeugt durch eine sensationelle Aktienperformance auf
Basis signifikanter Growth-Entwicklung. Und eines steht fest: Wenn
ein Auftragseingang über dem Jahresumsatz liegt, zeigt das, dass man
die richtigen Produkte anbietet. In einem derart
sicherheitsrelevanten Geschäft zu reüssieren, zeugt vom umsichtigen
Management und aufgebauten Know-how der beiden Verantwortlichen
Norbert Haslacher und Peter Skerlan, Gewinner in der Kategorie "
Technologie ".
VERBUND verfolgt eine ambitionierte und messbare Klimastrategie. Eine
nachhaltige Energiewende kann nur im Einklang mit der Natur gelingen.
Daher spielt der Schutz der Biodiversität eine bedeutende Rolle in
der Konzernstrategie von VERBUND. Teil dieser Strategie ist ist
beispielsweise die Emission der letzten grünen Anleihe inklusive
Biodiversität in Höhe von 500 Millionen Euro. Mit dem Projekt
"Fitfor24" hat VERBUND zudem einen Meilenstein gesetzt, nämlich die
vollständige Integration der CSRD und ESRS in alle
Unternehmensbereiche. Außerdem verfolgt VERBUND eine umfassende
Wasserstoffstrategie. So viel Tatendrang muss belohnt werden, weshalb
Michael Strugl und Peter F. Kollmann den Preis in der Kategorie " ESG
" entgegennehmen dürfen.
Die Newcomerin CFO des Jahres 2025 ist Claudia Trampitsch von der
AMAG Austria Metall AG. Trampitsch startete ihre Karriere bei
Deloitte und absolvierte 2005 die Steuerberaterprüfung. Danach war
sie bei weiteren großen Kanzleien tätig und legte die
Wirtschaftsprüferprüfung ab. 2015 wechselte sie als
Konzernrechnungswesenleiterin zur AMAG. Bereits 2018 wurde sie zur
Geschäftsführerin der AMAG metal GmbH bestellt, bevor sie am 1.1.2024
als erstes weibliches Vorstandsmitglied zur CFO des Konzerns ernannt
wurde. Mit ihrer ausgezeichneten fachlichen Expertise, ihrer
Vorbildfunktion für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer
verbindenden Persönlichkeit trifft sie nunmehr mit ihren
Vorstandskollegen die zukunftsweisenden Entscheidungen, die der AMAG
- trotz globaler Herausforderungen - solide Finanzergebnisse
einbringen.
"Wir gratulieren den ausgezeichneten Führungsteams ganz herzlich.
Ihre Leistungen haben eine Vorbildwirkung und zeigen, wie man
Unternehmen nicht nur sicher durch Veränderungen steuert, sondern
auch Chancen erkennt und neue Perspektiven eröffnet", erklärt Orsolya
Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich.
Zwtl.: Das Auswahlverfahren
Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger basiert auf zwei
gleich stark gewichteten Kriterien, nämlich dem Juryurteil sowie der
objektiven Analyse der Unternehmenskursentwicklung. Die Jury bildeten
die CEOs und CFOs selbst. Die CFO Newcomerin des Jahres wurde von den
Mitgliedern des CFO Club Österreich gewählt.
