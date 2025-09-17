APA ots news: CEO & CFO Awards 2025: Deloitte zeichnet Top-Führungskräfte von Österreichs börsennotierten Unternehmen aus

Wien (APA-ots) - Mit den CEO & CFO Awards holt das Beratungsunternehmen

Deloitte

gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria bereits zum

18. Mal die besten Führungskräfte des Landes vor den Vorhang. Im

Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden nun die diesjährigen

Auszeichnungen übergeben.

Mit den CEO & CFO Awards wurden erneut die Top-Führungsduos

heimischer börsennotierter Unternehmen ausgezeichnet. Die Trophäen

wurden in sechs verschiedenen Kategorien an die CEOs und CFOs der

jeweiligen Unternehmen vergeben. Zudem wurde auch heuer wieder eine

CFO Newcomerin des Jahres gewählt.

"Die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen CEO & CFO

Awards beweisen große betriebswirtschaftliche Kompetenz und

Führungsstärke. Außerdem zeigen sie, wie wichtig diese Fähigkeiten

gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind. Sie geben

Orientierung und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den

Erfolg des österreichischen Wirtschaftsstandorts", betont Harald

Breit, CEO von Deloitte Österreich.

Zwtl.: Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025

In einem für die Baubranche sehr herausfordernden Umfeld haben

Karl-Heinz Strauss und Klemens Eiter der PORR zu einer

Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro verholfen. Zudem

konnten sie den Streubesitz und damit auch die Attraktivität der

Aktie erhöhen. Und auch an den Margen, die trotz Wohnbaukrise

steigen, sieht man die langfristig angesetzte Handschrift des

Vorstands. Kaum ein größerer Infrastrukturbau in den Märkten des

Unternehmens wird ohne Mitarbeit der Porr durchgeführt - mehr

Zustimmung geht nicht, weshalb sie den Preis in der Kategorie " Bau &

Immobilien " entgegennehmen durften.

Mit der strategischen Zusammenlegung von Borealis und Borouge unter

dem Namen Borouge Group International ist es Alfred Stern und

Reinhard Florey gelungen, ein wichtiges Zukunftsstandbein der OMV zu

erschaffen. Das ist eine respektable Leistung, die ihnen den Sieg in

der Kategorie " Energie & Roffstoffnahe Industrie " einbrachte. Im

Jahr 2024 hat sich auch gezeigt, dass das Unternehmen problemlos

Benchmark-Emissionen am Markt platzieren kann. Und Entwicklungen wie

die Recyclinganlage ReOil sowie die Geothermiebohrungen bei Wien

zeigen, dass das Know-how des Konzerns vielseitig einsetzbar ist.

Die Erste Group kann nicht nur beeindruckende Unternehmensergebnisse

liefern - das Unternehmen hat auch an der Börse überzeugend performt.

Besonders erwähnenswert ist ein bahnbrechender Mega-Deal in Polen,

der die Position der Erste Group in CEE langfristig absichern sollte.

Peter Bosek und Stefan Dörfler verstehen das Geschäft, legen keine

Allüren an den Tag und tragen mit ihrer sachorientierten Führung

einer für den Wirtschaftsstandort sehr wichtigen Bank wesentlich zum

Erfolg bei. Sie wurden in der Kategorie " Banken & Versicherungen "

ausgezeichnet.

Sie sind noch nicht lange in ihrer neuen Rolle, doch schon jetzt

stechen Walter Oblin und Barbara Potisk-Eibensteiner von der

Österreichischen Post AG durch ihre fachliche Kompetenz und als tolle

Persönlichkeiten hervor. Oblin hat seine Transformation zum CEO

überzeugend geschafft und damit seiner Kollegin Potisk-Eibensteiner

genug Raum gegeben, um ihre neue Rolle als CFO ausfüllen zu können.

Gemeinsam arbeiten sie nun am Ausbau der Position als Marktführer im

Paketgeschäft in einem anhaltend starken Wettbewerbsumfeld. Sie

siegten in der Kategorie " Mobilität ".

Frequentis überzeugt durch eine sensationelle Aktienperformance auf

Basis signifikanter Growth-Entwicklung. Und eines steht fest: Wenn

ein Auftragseingang über dem Jahresumsatz liegt, zeigt das, dass man

die richtigen Produkte anbietet. In einem derart

sicherheitsrelevanten Geschäft zu reüssieren, zeugt vom umsichtigen

Management und aufgebauten Know-how der beiden Verantwortlichen

Norbert Haslacher und Peter Skerlan, Gewinner in der Kategorie "

Technologie ".

VERBUND verfolgt eine ambitionierte und messbare Klimastrategie. Eine

nachhaltige Energiewende kann nur im Einklang mit der Natur gelingen.

Daher spielt der Schutz der Biodiversität eine bedeutende Rolle in

der Konzernstrategie von VERBUND. Teil dieser Strategie ist ist

beispielsweise die Emission der letzten grünen Anleihe inklusive

Biodiversität in Höhe von 500 Millionen Euro. Mit dem Projekt

"Fitfor24" hat VERBUND zudem einen Meilenstein gesetzt, nämlich die

vollständige Integration der CSRD und ESRS in alle

Unternehmensbereiche. Außerdem verfolgt VERBUND eine umfassende

Wasserstoffstrategie. So viel Tatendrang muss belohnt werden, weshalb

Michael Strugl und Peter F. Kollmann den Preis in der Kategorie " ESG

" entgegennehmen dürfen.

Die Newcomerin CFO des Jahres 2025 ist Claudia Trampitsch von der

AMAG Austria Metall AG. Trampitsch startete ihre Karriere bei

Deloitte und absolvierte 2005 die Steuerberaterprüfung. Danach war

sie bei weiteren großen Kanzleien tätig und legte die

Wirtschaftsprüferprüfung ab. 2015 wechselte sie als

Konzernrechnungswesenleiterin zur AMAG. Bereits 2018 wurde sie zur

Geschäftsführerin der AMAG metal GmbH bestellt, bevor sie am 1.1.2024

als erstes weibliches Vorstandsmitglied zur CFO des Konzerns ernannt

wurde. Mit ihrer ausgezeichneten fachlichen Expertise, ihrer

Vorbildfunktion für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer

verbindenden Persönlichkeit trifft sie nunmehr mit ihren

Vorstandskollegen die zukunftsweisenden Entscheidungen, die der AMAG

- trotz globaler Herausforderungen - solide Finanzergebnisse

einbringen.

"Wir gratulieren den ausgezeichneten Führungsteams ganz herzlich.

Ihre Leistungen haben eine Vorbildwirkung und zeigen, wie man

Unternehmen nicht nur sicher durch Veränderungen steuert, sondern

auch Chancen erkennt und neue Perspektiven eröffnet", erklärt Orsolya

Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Zwtl.: Das Auswahlverfahren

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger basiert auf zwei

gleich stark gewichteten Kriterien, nämlich dem Juryurteil sowie der

objektiven Analyse der Unternehmenskursentwicklung. Die Jury bildeten

die CEOs und CFOs selbst. Die CFO Newcomerin des Jahres wurde von den

Mitgliedern des CFO Club Österreich gewählt.

Zum Download:

Zitate der Preisträger:innen Credits Deloitte

Gruppenfoto Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung: Preisträger:innen mit Deloitte Laudator:innen

Foto Gewinner Bau & Immobilien Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Herbert Kovar (Deloitte) und Karl-Heinz

Strauss (PORR)

Foto Gewinner Energie & Rohstoffnahe Industrie Credits

Deloitte/Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Orsolya Hegedüs (Deloitte) und Reinhard

Florey (OMV)

Foto Gewinner Banken & Versicherungen Credits Deloitte/Niklas

Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Karin Mair (Deloitte) und Stefan Dörfler (

Erste Group)

Foto Gewinner:innen Mobilität Credits Österreichische Post AG

Bildbeschreibung (vlnr): Barbara Potisk-Eibensteiner,

Finanzvorständin, Österreichische Post AG und Walter Oblin,

Generaldirektor, Österreichische Post AG

Foto Gewinner Technologie Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Peter Skerlan (Frequentis), Anna Nowshad (

Deloitte) und Norbert Haslacher (Frequentis)

Foto Gewinner ESG Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Gudrun Heidenreich-Pérez (Deloitte) und

Peter F. Kollmann (VERBUND)

Foto Gewinner Newcomerin Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Friedrich Wiesmüllner (Deloitte) und Claudia

Trampitsch (AMAG)

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional

Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17

Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen

Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology

& Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der

umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte

Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche

Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für

den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt

Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als

Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu

sein. Mehr unter www.deloitte.at.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"),

dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren

verbundene Unternehmen innerhalb der "Deloitte Organisation". DTTL (

"Deloitte Global"), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit

ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige,

unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig

verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL

Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften

nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt

keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank

Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im

internationalen Deloitte Legal Netzwerk.

Rückfragehinweis:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Telefon: +43 1 537 00 8556

E-Mail: arnowshad@deloitte.at

