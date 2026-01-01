APA ots news: Drei spendet erneut 27.500 Suppen an Caritas Wien-Suppenbus.

Wien (APA-ots) - - Social Media Fans sammelten Suppen mit ihren

Kommentaren.

- Für jede kommentierte Suppenzutat spendete Drei eine warme

Mahlzeit.

- Endergebnis: Wieder rund 27.500 heiße Suppen für die Gäste des

Canisibus.

Tausende Suppen für Menschen, die sich nicht täglich eine warme

Mahlzeit leisten können. Auch diesen Winter sammelte das

Telekommunikationsunternehmen Drei mit seiner sozialen Initiative

"Drei Hilft" heiße Suppen für den Canisibus, den Suppenbus der

Caritas der Erzdiözese Wien. Drei fragte dafür auf Facebook,

Instagram und TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans und

machte aus jeder kommentierten Suppenzutat eine echte Suppe. Das

Endergebnis: rund 27.500 Suppen. Mehr auf www.drei.at/winteraktion

Rudolf Schrefl, CEO von Drei, freut sich: "Unsere Winteraktion

zeigt auch heuer wieder, wie wichtig gemeinsames Engagement ist.

Social Media-Fans und Mitarbeitende von Drei haben erneut fleißig

Suppen gesammelt und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Mit Drei Hilft

ermöglichen wir so über drei Monate hinweg täglich warme Canisibus-

Mahlzeiten. Danke an alle, die wieder einmal mit Herz und Einsatz

dabei waren." Die ersten dampfenden Suppenschüsseln verteilte Schrefl

wieder bei winterlichen Temperaturen gemeinsam mit Caritasdirektor

Klaus Schwertner und Canisibus-Freiwilligen auf einer der Suppenbus-

Touren durch Wien.

Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Der Bedarf an Hilfe war

selten so hoch. Teuerung und Kürzungen bringen immer mehr Menschen

unter Druck, die eisigen Temperaturen der letzten Wochen sind eine

zusätzliche Belastung und auch lebensgefährlich für obdachlose

Menschen. Umso schöner, dass durch den Einsatz der Drei-Community

erneut zahlreiche warme Suppen für Menschen in Not ermöglicht werden

konnten. Vielen Dank an Drei und alle Unterstützer:innen für diese

gelebte Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft!"

Zwtl.: Die Canisibus-Suppe: eine Mahlzeit.

Der Gesamterlös der Drei Hilft-Winteraktion kommt dem Caritas

Canisibus zugute. Seit

35 Jahren versorgt er obdachlose und armutsbetroffene Menschen jeden

Abend verlässlich mit heißer Suppe - an zehn Stationen in Wien. Für

viele der bis zu 400 Gäste bedeutet diese Suppe die einzige warme

Mahlzeit am Tag. Deshalb ist die Canisibus-Suppe eine vollwertige,

sättigende Speise, die täglich aus nährstoffreichen Zutaten

zubereitet wird. Rund 100.000 Teller Suppe werden jedes Jahr

ausgegeben. Freiwillige kochen täglich frisch, verladen die Suppe in

zwei Busse und ein E-Lastenrad und bringen sie direkt zu den

Menschen, die sie brauchen. Mehr auf www.caritas-wien.at/canisibus

Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie.

Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier

Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten

Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-

Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in

Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der

Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt

an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale

Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und

www.drei.at/drei-hilft

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der

Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei

erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-

Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie,

Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand.

Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber

und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen

verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in

Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

