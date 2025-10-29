APA ots news: Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten gratis* Grundentgelt.

Wien (APA-ots) - - 9 Monate gratis* Grundentgelt bei Internet für Zuhause

ab dem Tarif

Home Boost! 150.

- X-Mas Angebot für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser &

Festnetz.

- Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale.

- Laufendes Performance-Monitoring, Standort-Optimierung und

proaktiver Support.

Drei läutet die Weihnachtssaison mit einem unschlagbaren

Internetangebot ein. Ab 29. Oktober 2025 erhalten Neu- und

Bestandskund:innen österreichweit 9 Monate gratis* Grundentgelt ab

dem Tarif Home Boost! 150. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router

für den neuesten Internet-Qualitätsstandard mit laufender Optimierung

und priorisiertem Service. Mehr auf www.drei.at/boost

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

-

Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je

nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz.

-

Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für

den inkludierten Indoor & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant

App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale

Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal

perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere

Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks

bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.

-

Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte

Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf

Verbesserungspotential aufzeigen.

-

Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz-

Router oder erstmals einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen

Einsatz drinnen oder draußen.

-

Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team

inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.

Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten

Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift

die beste Technologie. Bis Ende 2025 versorgt Drei bereits rund 95 %

aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs

modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken

Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 %

aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf

www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage

den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.

Zwtl.:

10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif.

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem

Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen

Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser

Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif -

unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt.

Mehr Infos auf drei.at/mix

* 9,90 Aktivierungsentgelt. Entfall des monatlichen

Grundentgelts in den ersten 9 Monaten bei Internet-Tarifen mit 24

Monaten Mindestvertragsdauer. Tarifabhängiges monatliches

Grundentgelt ab dem 10. Monat. 5G/Glasfaser regional verfügbar.

Glasfaser-Internet erfordert bestehenden, kompatiblen Glasfaser-

Anschluss. Details: drei.at/boost

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Pressesprecher

Telefon: 066066033700

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

