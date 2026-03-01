APA ots news: Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende deutlich

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 8,2 Prozent auf 8,36

Milliarden Euro

- Schaden-Kosten-Quote auf 91,7 Prozent weiter verbessert

- Ergebnis vor Steuern legt um 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen zu

- Konzernergebnis netto wächst um 22,2 Prozent auf 424,8 Millionen

Euro

- Dividende soll um 20 Prozent auf 0,72 Euro je Aktie steigen

"Unsere Stärke zeigt sich in unserer breiten Diversität: Alle

Kundensegmente und Regionen haben 2025 zu unseren exzellenten

Ergebnissen beigetragen. Unser Heimatmarkt Österreich bildet ein

äußerst stabiles Fundament für UNIQA, unsere sehr gute Position in

CEE bleibt weiterhin unser kräftiger Wachstumsmotor. Gleichzeitig

entwickelt sich die Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa auch künftig

deutlich dynamischer als in der Eurozone - ein Umfeld, das uns

erhebliches zusätzliches Potenzial eröffnet", analysiert Andreas

Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group, die vorläufigen Ergebnisse

2025.

Zwtl.: Zweistelliges Wachstum bei Schaden- und Unfallversicherung

Konkret bedeutet das: UNIQA hat im Jahr 2025 die Prämieneinnahmen

um 8,2 Prozent auf 8,36 Milliarden Euro gesteigert. Dieses starke und

profitable Wachstum kam aus allen Geschäftsbereichen. Haupttreiber

waren insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung (plus 10

Prozent) sowie die Krankenversicherung (plus 6,3 Prozent). Auch die

Lebensversicherung leistete 2025 einen wesentlichen Beitrag (plus 5,1

Prozent) - hier vor allem im internationalen Bereich. In Österreich

ergab das in Summe ein Prämienplus von 4,8 Prozent, international

sogar 9,8 Prozent.

Zwtl.: Ergebnis vor Steuern legt deutlich zu

Außergewöhnlich starkes Wachstum verzeichnete UNIQA beim Ergebnis

vor Steuern, das mit einem Plus von 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen

deutlich anstieg. Das Konzernergebnis netto wuchs um 22,2 Prozent auf

424,8 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber dieser exzellenten

Entwicklung ist eine weiter verbesserte Netto Combined Ratio (Schaden

-Kosten-Quote nach Entlastung durch die externen

Rückversicherungspartner) - sie liegt nun bei sehr guten 91,7

Prozent. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf das

weitgehende Ausbleiben von Naturkatastrophen zurückzuführen.

Zwtl.: Umsetzung der Strategie beschleunigt

"2025 war ein ausgezeichnetes erstes Jahr unseres

Strategieprogramms UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025-2028. Dank

starker Performance und konsequenter Kosten- und Kapitaldisziplin

sind wir schneller als geplant und liegen ein Jahr vor den

ursprünglichen Prognosen, erläutert Brandstetter.

Auf dieser Basis hat UNIQA ihre strategischen Finanzziele bereits

Ende des vergangenen Jahres nach oben angepasst. Ausschlaggebend

dafür ist vor allem die Beschleunigung von Profitabilität und

Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung. In der

Krankenversicherung setzt UNIQA zugleich konsequent auf Wachstum in

Österreich, um die führende Marktposition auszubauen und Kund:innen

noch stärker mit innovativen Gesundheitslösungen zu begleiten.

Zwtl.: Dividende steigt deutlich

" Wir halten unser Versprechen von einer jährlich steigenden

Dividende pro Aktie und einer Ausschüttungsquote in der Bandbreite

von 50 bis 60 Prozent. Der gute Geschäftsverlauf ermöglicht eine

deutlich steigende Gewinnausschüttung, weswegen wir der

Hauptversammlung am 9. Juni 2026 eine um 20 Prozent erhöhte Dividende

von 0,72 Euro je Aktie (2024: 60 Cent) vorschlagen werden, schließt

Brandstetter. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor

Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro erwartet.

Zwtl.: Vorläufige Konzernkennzahlen 2025 im Detail

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive

der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen

Lebensversicherung, stiegen 2025 um 8,2 Prozent auf 8.354,7 Millionen

Euro (2024: 7.839,7 Millionen Euro).

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge

nach IFRS 17 - der UNIQA Group stiegen 2025 um 8,5 Prozent auf

7.115,5 Millionen Euro (2024: 6.557,2 Millionen Euro). Dazu haben

alle Sparten und Segmente beigetragen: Die Schaden- und

Unfallversicherung hat im Jahr 2025 um 8,0 Prozent, die

Krankenversicherung um 6,9 Prozent und die Lebensversicherung um 14,3

Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz 2025 um

6,1 Prozent auf 3.947,6 Millionen Euro (202: 3.720,0 Millionen Euro),

in den internationalen Gesellschaften um 10,9 Prozent auf 3.054,0

Millionen Euro (2024: 2.755,0 Millionen Euro).

Die versicherungstechnischen Aufwendungen der UNIQA Group

erhöhten sich 2025 um 6,4 Prozent auf 6.280,6 Millionen Euro (2024:

5.900,4 Millionen Euro).

Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group erhöhte sich

im Jahr 2025 deutlich auf 710,8 Millionen Euro (2024: 560,5 Millionen

Euro).

Das Kapitalanlageergebnis stieg im Jahr 2025 aufgrund des

ausgezeichneten laufenden Ertrags auf 798,8 Millionen Euro (2024:

749,7 Millionen Euro). Das Finanzergebnis blieb mit 209,4 Millionen

Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 210,2 Millionen Euro).

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group stieg um 16,9 Prozent

auf 516,4 Millionen Euro (2024: 441,9 Millionen Euro).

Das Konzernergebnis (den Aktionär:innen der UNIQA Insurance Group

AG zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 22,2

Prozent auf 424,8 Millionen Euro (2024: 347,6 Millionen Euro).

Der Return on Equity (Periodenergebnis aus fortgeführten

Geschäftsbereichen im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital

ohne Minderheiten) stieg im Berichtsjahr auf 14,3 Prozent (2024: 12,4

Prozent).

Die vertragliche Servicemarge der Kranken-, Lebens- und

Sachversicherung erhöhte sich per 31. Dezember 2025 auf 5.879,3

Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.345,6 Millionen Euro). Diese

seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten

Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als

Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag

31. Dezember 2025 bei rund 275 Prozent (2024: 264 Prozent) auf hohem

Niveau.

Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen

Zwtl.: Schaden- und Unfallversicherung

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung

wuchsen 2025 um 10,0 Prozent auf 5.044,7 Millionen Euro (2024:

4.587,0 Millionen Euro). Ausschlaggebend war vor allem die neuerlich

sehr gute Vertriebsperformance.

Die Netto Combined Ratio (nach Abzug der Rückversicherung)

verbesserte sich von 93,1 Prozent auf 91,7 Prozent.

Zwtl.: Kranken- und Lebensversicherung

In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien im

Berichtszeitraum aufgrund von Prämienanpassungen und einer guten

Neugeschäftsentwicklung um 6,3 Prozent auf 1.609,5 Millionen Euro (

2024: 1.514,5 Millionen Euro).

In der Lebensversicherung erhöhten sich im Jahr 2025 die

verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der

indexgebundenen Lebensversicherung um 5,1 Prozent auf 1.700,4

Millionen Euro (2024: 1.618,4 Millionen Euro).

Die vertragliche Servicemarge des Neugeschäfts der UNIQA Group (

in der Kranken- und der Lebensversicherung) betrug im Jahr 2025 9,2

Prozent mit einem Wert von 259 Millionen Euro.

Zwtl.: Unternehmensausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unser Fokus klar auf der

weiteren Stärkung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts. In

Österreich konzentrieren wir uns dabei insbesondere auf eine

nachhaltige Steigerung von Profitabilität und Effizienz sowie auf den

Ausbau unseres Krankenversicherungsgeschäfts, während der Schwerpunkt

in unseren CEE-Märkten auf einem beschleunigten, profitablen Wachstum

liegt. Dementsprechend erwarten wir auch 2026 in unseren Märkten ein

über dem jeweiligen BIP liegendes Prämienwachstum. Es bleibt unser

übergeordnetes Ziel, UNIQA als diversifizierte, attraktive

Dividendenaktie mit nachhaltigem Prämien- und Ertragswachstum zu

positionieren.

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent auf Basis

einer jährlich steigenden Dividende je Aktie wollen wir unseren

Aktionärinnen und Aktionären nach wie vor eine progressive und

attraktive Erfolgsbeteiligung bieten.

Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch

wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen

die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten

verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer

Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen

erwartet UNIQA für das Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern

zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Video

In diesem Video auf youtube erläutert Kurt Svoboda, CFO & CRO der

UNIQA Insurance Group AG, Details zu den Zahlen.

Weitere Details und Publikationen auch bei Investor Relations von

UNIQA.

Fotomaterial bietet die Presse-Seite von UNIQA.

