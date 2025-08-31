APA ots news: FMA: Versicherungsunternehmen steigern im ersten Halbjahr 2025 Prämienvolumen und Gewinn

Bericht zum Auslandsgeschäft 2024 der österreichischen

Versicherungsgruppen zeigt erneut starkes Wachstum in

Osteuropa

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im

ersten

Halbjahr 2025 ihr Prämienvolumen und ihr Ergebnis steigern können.

Während Schaden- und Unfallversicherung sowie Krankenversicherung

Wachstumsimpulse lieferten, blieb das Geschäft mit

Lebensversicherungen verhalten und wuchs nur dank einem Anstieg der

Einmalerläge. Das zeigt der heute veröffentlichte Quartalsbericht der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu den

Versicherungsunternehmen. Ein weiterer Bericht der FMA zum

Auslandsgeschäft der österreichischen Versicherungsgruppen im Jahr

2024 zeigt erneut starkes Wachstum in Osteuropa.

Zwtl.: Prämien- und Gewinnentwicklung im 1. Halbjahr 2025

Die gesamten verrechneten Prämien beliefen sich im ersten

Halbjahr 2025 auf 13,25 Milliarden, was einem Anstieg von 4,7%

gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

- Die Schaden- und Unfallversicherung lieferte mit einem

Prämienvolumen von 8,78 Milliarden (+4,4%) den größten Beitrag zum

Prämienvolumen.

- Die Krankenversicherung steuerte 1,717 Milliarden bei und wuchs um

8,9%.

- Die Lebensversicherung hingegen verzeichnete Prämien von 2,73

Milliarden und damit 3,7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Dieses

Wachstum ist allerdings fast ausschließlich auf Einmalprämien

zurückzuführen, die um 29% auf 433 Millionen stiegen. Das Volumen

der laufenden Prämien blieb fast unverändert bei 2,3 Milliarden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) aller

Bilanzabteilungen stieg im Halbjahr um 62% auf 1,735 Milliarden.

- Die Schaden- und Unfallversicherung steigerte das Ergebnis um 59%

auf 1,464 Milliarden

- Die Krankenversicherung verzeichnete fast eine Verdreifachung des

Ergebnisses auf 155,4 Millionen

- In der Lebensversicherung wuchs das Ergebnis um 23% auf 115,8

Millionen.

Zwtl.: Bericht zum internationalen Geschäft 2024

Die FMA veröffentlichte ebenfalls heute ihren Bericht zum

Auslandsgeschäft im Jahr 2024 der international tätigen

österreichischen Versicherungsgruppen (Grawe, Merkur, Uniqa, Vienna

Insurance Group (VIG), Wüstenrot). Darin zeigt sich erneut ein

deutliches Wachstum dieser Geschäftsbereiche. Das Volumen der im

Ausland generierten Nettoprämien stieg um 11% auf 12,9 Milliarden,

womit der Auslandsanteil von 55% weiterhin das Inlandsgeschäft

übertrifft.

Besonders stark vertreten sind die Versicherer in Zentral- und

Südosteuropa (CESEE), wobei Tschechien und Polen weiterhin die

wichtigsten Auslandsmärkte darstellen. Die VIG blieb 2024 mit einem

Gesamtprämienvolumen von 13,5 Milliarden die größte österreichische

Versicherungsgruppe, gefolgt von Uniqa mit 7,5 Milliarden.

Wesentliche Entwicklungen im Jahr 2024 waren unter anderem eine

Verdoppelung des Prämienvolumens der VIG in der Türkei und der

Rückzug der Uniqa aus Russland.

Trotz geopolitischer Herausforderungen und wirtschaftlicher

Unsicherheiten zeigt sich das Auslandsgeschäft als stabiler

Wachstumstreiber. Die Profitabilität im Ausland übertrifft bei

mehreren Gruppen jene des Inlandsgeschäfts. Die FMA als die für die

Gruppenaufsicht zuständige Behörde ist im laufenden Austausch mit den

nationalen Behörden bei der Beaufsichtigung des Auslandsgeschäfts.

Der Quartalsbericht der Versicherungen sowie der Jahresbericht zum

Auslandsgeschäft österreichischer Versicherungsgruppen können auf der

Website der FMA abgerufen werden.

