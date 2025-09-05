APA ots news: Invest Expat startet Expansion in Wien mit Ex-Superfund...
Wien (APA-ots) - Max Plank, Gründer und Geschäftsführer von Invest Expat
, treibt die
Expansion seines Unternehmens in Österreich rasant voran. Mit der
Eröffnung des neuen Standortes in Wien setzt er ein klares Signal:
Invest Expat soll zur ersten Adresse für Expats und lokale Kunden in
Europa werden.
Für diesen nächsten Wachstumsschritt holt sich Plank prominente
Verstärkung: Christopher Kampner, MSc (WU), MA, ehemaliger Head of
Austria bei CORUM und Ex-Managing Director bei Superfund Asset
Management, übernimmt die Rolle des Country Managers Wien. Das
Unternehmen bietet Top-Beratern die Möglichkeit, sich der Marke
anzuschließen und gemeinsam ein starkes Beratungsumfeld für Expats
und lokale Kunden zu schaffen. Mit klarem Fokus auf Qualität,
Transparenz und individuelle Lösungen verfolgen Plank und Kampner
gemeinsam das Ziel, eine Elite-Mannschaft hochqualifizierter Berater
aufzubauen.
"Mit Christopher Kampner an meiner Seite beschleunigen wir die
Vision, Invest Expat europaweit als Heimat unabhängiger
Finanzberatung zu etablieren", erklärt Max Plank.
