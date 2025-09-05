APA ots news: Invest Expat startet Expansion in Wien mit Ex-Superfund Geschäftsführer Christopher Kampner

Wien (APA-ots) - Max Plank, Gründer und Geschäftsführer von Invest Expat

, treibt die

Expansion seines Unternehmens in Österreich rasant voran. Mit der

Eröffnung des neuen Standortes in Wien setzt er ein klares Signal:

Invest Expat soll zur ersten Adresse für Expats und lokale Kunden in

Europa werden.

Für diesen nächsten Wachstumsschritt holt sich Plank prominente

Verstärkung: Christopher Kampner, MSc (WU), MA, ehemaliger Head of

Austria bei CORUM und Ex-Managing Director bei Superfund Asset

Management, übernimmt die Rolle des Country Managers Wien. Das

Unternehmen bietet Top-Beratern die Möglichkeit, sich der Marke

anzuschließen und gemeinsam ein starkes Beratungsumfeld für Expats

und lokale Kunden zu schaffen. Mit klarem Fokus auf Qualität,

Transparenz und individuelle Lösungen verfolgen Plank und Kampner

gemeinsam das Ziel, eine Elite-Mannschaft hochqualifizierter Berater

aufzubauen.

"Mit Christopher Kampner an meiner Seite beschleunigen wir die

Vision, Invest Expat europaweit als Heimat unabhängiger

Finanzberatung zu etablieren", erklärt Max Plank.

