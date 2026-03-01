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APA ots news: Kinder-Palliativversorgung: Ehrenamtliche Betreuung weiter unverzichtbar
Wien (APA-ots) - - Trotz des Ausbaus spezialisierter Angebote gibt es in
Österreich
weiterhin Lücken in der pädiatrischen Palliativ- und
Hospizversorgung.
- Ehrenamtliche Initiativen schließen diese Lücken und tragen das
System maßgeblich mit.
- Die Allianz Österreich unterstützt seit über 40 Jahren den
Lichtblickhof als eine dieser zentralen Anlaufstellen - zuletzt mit
mehr als 70.000 Euro aus dem traditionellen Charity-Punschstand.
Österreich ist ein Land, das von starkem ehrenamtlichem
Engagement geprägt ist. Laut einer aktuellen Umfrage der Allianz
Österreich engagiert sich knapp die Hälfte der Österreicher:innen
ehrenamtlich, wobei drei Viertel der ehrenamtlich Tätigen den Wunsch
zu helfen als Hauptmotiv für ihr Engagement angeben. Besonders
unverzichtbar ist dieses Engagement im Hospiz- und Palliativbereich:
Hier ergänzen ehrenamtliche Begleiter:innen die medizinische
Versorgung durch menschliche Zuwendung und psychosoziale
Unterstützung - eine Leistung, die das professionelle
Gesundheitssystem allein nicht erbringen könnte.
Zwtl.: Versorgungslücken trotz Ausbau
Seit 2013 wurde das Angebot an pädiatrischer Palliativversorgung
systematisch ausgebaut: Österreichweit stehen 39 spezialisierte
Einrichtungen zur Verfügung, darunter mobile Kinder-Palliativteams
sowie Kinder-Hospizteams mit ehrenamtlichen Begleiter:innen. Dennoch
ist die Versorgung nicht bedarfsdeckend - besonders stationäre Plätze
fehlen, und die umfassende Betreuung betroffener Familien bleibt eine
Herausforderung. Genau hier setzen ehrenamtliche Initiativen wie der
Lichtblickhof an: Sie bieten nicht nur medizinische Begleitung,
sondern schaffen einen Ort, an denen betroffene Familien durchatmen
und Kraft tanken können.
Zwtl.: Lichtblickhof: Lebensort mit Equotherapie
Der Lichtblickhof ist ein solcher Lebensort für Familien, deren
Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen
ist. Mit der Equotherapie - einer speziellen Therapieform mit Pferden
- hilft der Lichtblickhof Kindern und Jugendlichen dabei, belastende
Lebensphasen besser zu bewältigen.
Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich mit
ihren Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt
bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden an das Kinderhospiz
übergeben.
Zwtl.: Punschstand bringt 70.000 Euro für kranke Kinder
Zuletzt engagierten sich in der Vorweihnachtszeit
Mitarbeiter:innen der Allianz am traditionellen Punschstand für den
guten Zweck. Rund 150 Beschäftigte organisierten den Stand vor der
Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof in Eigeninitiative und
betreuten ihn vier Wochen lang in ihrer Freizeit. Der Verkauf von
Punsch, Glühwein und Snacks sowie der traditionelle Advent-
Radmarathon brachte mehr als 40.000 Euro an Spenden ein. Die Allianz
Österreich stockte die Summe um weitere 30.000 Euro auf - insgesamt
über 70.000 Euro für den Lichtblickhof.
"Unsere Aufgabe ist es, betroffenen Familien in ihrer schwierigen
Situation Momente der Hoffnung und Lebensfreude zu ermöglichen. Der
Lichtblickhof bietet schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen
einen geschützten Ort, an dem sie durchatmen, positive Erlebnisse
sammeln und neue Energie gewinnen können. Die langjährige
Unterstützung durch Partner wie die Allianz ist die Grundlage dafür,
dass wir jährlich bis zu 500 Kinder betreuen können", erklärt
Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes
.
"Ehrenamtliche Organisationen leisten einen unverzichtbaren
Beitrag für unser Gesundheitssystem - gerade bei der Begleitung
schwerkranker Kinder. Trotz medizinischer Fortschritte gibt es
weiterhin Lücken in der Versorgung. Umso wichtiger ist es,
Initiativen wie den Lichtblickhof zu stärken. Unser Punschstand hat
eine jahrzehntelange Tradition und lebt vom außergewöhnlichen Einsatz
und Zusammenhalt unserer Mitarbeiter:innen", so Daniel Mati, CEO der
Allianz Österreich.
Zwtl.: Charity und Corporate Volunteering
Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement haben bei
der Allianz Österreich einen hohen Stellenwert - durch finanzielle
Beiträge ebenso wie durch den freiwilligen Einsatz der
Mitarbeiter:innen. Im Jahr 2025 wurden - inklusive der Spendengelder
aus dem Punschstand für den Lichtblickhof - mehr als 70.000 Euro an
Charity-Projekte gespendet.
Darüber hinaus können Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich
einen Arbeitstag pro Jahr für den guten Zweck einsetzen. Im Jahr 2025
wurden rund 130 Corporate-Volunteering-Tage geleistet.
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sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
Telefon: +43 676 878 222 914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/
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