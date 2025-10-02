APA ots news: Nationalbank öffnet Kassensaal für einzigartige Ausstellung

"1925 - Aufbruch in eine neue Zeit" vom 6. bis 10. Oktober

2025 im Kassensaal der OeNB

Wien (APA-ots) - Vor 100 Jahren wurde der Schilling eingeführt. Als

Ablöse der

Kronenwährung versprach der Schilling Stabilität. Im selben Jahr

eröffnete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihr neues

Hauptgebäude in Wien. Zudem etablierte sich 1925 die Kunstrichtung

"Neue Sachlichkeit", deren wichtigste Werke heute Teil der OeNB-

Kunstsammlung sind. Die OeNB öffnet anlässlich dieses dreifachen

Jubiläums ihre Tore und zeigt vom 6. bis 10. Oktober 2025 im -

hierfür öffentlich zugänglichen - Kassensaal die Sonderausstellung

"1925 - Aufbruch in eine neue Zeit".

In der Ausstellung werden wichtige Zeitdokumente aus den

historischen Sammlungen der OeNB zum Teil erstmals öffentlich

gezeigt. Das Geldmuseum, das Bankhistorische Archiv und die

Kunstsammlung der OeNB machen die Aufbruchstimmung in den 1920er-

Jahren sichtbar. Nach der Überwindung der Hyperinflation wurde der

österreichische Schilling in der Nachkriegszeit zum Symbol der neuen

Stabilität. Einer Stabilität, die auch im fast zeitgleich eröffneten

neuen OeNB-Hauptgebäude ihren baulichen Ausdruck fand. Das

ursprünglich noch in der Monarchie als Druckerei geplante Gebäude

verwirklichte gerade in der Ersten Republik den nach Sachlichkeit

strebenden Zeitgeist. Es überrascht nicht, dass im selben Jahr auch

mit der "Neuen Sachlichkeit" erstmals eine neue Kunstrichtung in den

öffentlichen Blickpunkt rückte, die sich von der Abstraktion abwandte

und wieder stärker am Gegenständlichen orientierte.

Werke der Neuen Sachlichkeit stellen einen Schwerpunkt in der

Kunstsammlung der OeNB dar. Nun besteht erstmals die Möglichkeit,

besonders wertvolle Gemälde dieser Zeit im Kassensaal der OeNB zu

betrachten.

Ergänzend empfiehlt sich auch der Besuch in der parallel

geöffneten Sonderausstellung "Es war einmal... DER SCHILLING" im

Geldmuseum der OeNB. Diese Ausstellung ist noch bis Sommer 2026 zu

sehen.

Öffnungszeiten "1925 - Aufbruch in eine neue Zeit"

Im Rahmen der ORF-Aktion "Lange Nacht der Museen": Samstag, 4.

Oktober, 18:00 - 24:00 Uhr.

Weiters vom 6. bis 10. Oktober 2025, jeweils zwischen 09:00 und

17:00 Uhr im Kassensaal der OeNB, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien.

Eintritt kostenlos.

Führungen

Am 7., 8. und 9. Oktober jeweils um 10:00 Uhr, sowie am 8., 9.

und 10. Oktober jeweils um 16:00 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich.

Führungen kostenlos.

Fotos finden sich auf der Website der OeNB.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

