WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)

===

M O N T A G, 13. Oktober 2025

*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel

Wer­bung Wer­bung

D I E N S T A G, 14. Oktober 2025

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

Wer­bung Wer­bung

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate

M I T T W O C H, 15. Oktober 2025

Wer­bung Wer­bung

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August

09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur

Studie, "Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin

*** 11:00 EU/Industrieproduktion August

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 Mediengespräch

*** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

07:00 CH/ Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q

*** 08:00 GB/BIP Monat August

*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q

*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise September

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

*** 16:00 US/Lagerbestände August

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

F R E I T A G, 17. Oktober 2025

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August

08:00 DE/Baugenehmigungen August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)