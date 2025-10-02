DAX24.459 +1,4%Est505.664 +1,5%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,46 +1,0%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.620 +0,7%Euro1,1741 +0,1%Öl64,84 -0,9%Gold3.892 +0,7%
Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord

02.10.25 15:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
400,05 EUR 6,60 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AUSTIN (dpa-AFX) - Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit einem Rückgang der Verkäufe gerechnet. Die Tesla-Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um drei Prozent an./so/DP/men

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen