DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.297 +1,0%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag gefragt

21.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 398,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
345,00 EUR 1,50 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 398,86 USD. Bei 402,80 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 401,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3.306.868 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. 22,47 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.10.2025. Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3?

Tesla-Aktie: Elon Musk sagt dank KI den Untergang von Geld voraus

Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen