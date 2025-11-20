Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 422,97 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 424,56 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 414,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.397.429 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 13,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 214,25 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 49,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,50 USD an.

Am 22.10.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

