So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Rentable HBAR-Investition?

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 255,87 HBAR im Depot. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,1310 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,48 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1299 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net