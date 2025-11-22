DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.453 -0,6%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Rentable HBAR-Investition?

So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

22.11.25 19:43 Uhr
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1302 USD -0,0008 USD -0,62%
Charts|News

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 255,87 HBAR im Depot. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,1310 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,48 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1299 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

