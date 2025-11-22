DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.543 -0,5%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
ARK-Invest-Chefin Cathie Wood hält an bullischer Millionenprognose für Bitcoin fest ARK-Invest-Chefin Cathie Wood hält an bullischer Millionenprognose für Bitcoin fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage unter der Lupe

So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet

22.11.25 19:43 Uhr
So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,5154 USD -0,0083 USD -0,54%
Charts|News

Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3,508 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,524 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.343,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,57 Prozent gesunken.

Am 22.11.2025 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,512 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com