So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet

Anlage unter der Lupe

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.

Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3,508 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,524 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.343,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,57 Prozent gesunken.

Am 22.11.2025 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,512 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net