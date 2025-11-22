So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet
22.11.25 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.
Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3,508 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,524 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.343,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,57 Prozent gesunken.
Am 22.11.2025 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,512 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6,899 USD.
Redaktion finanzen.net
