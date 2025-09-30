DAX23.798 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
APA ots news: "Phishing" auf der Jagd nach deinem Passwort - Die FMA-...

29.09.25 10:20 Uhr

APA ots news: "Phishing" auf der Jagd nach deinem Passwort - Die FMA-Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" klärt auf

Wien (APA-ots) - Wer kennt es nicht? "Klicken Sie hier, um Ihre Daten zu

bestätigen"

und schon ist es passiert. Immer häufiger werden Verbraucher.innen

Opfer sogenannter Phishing-Angriffe. Dabei versuchen Betrüger:innen

über verschiedene Wege wie etwa SMS oder E-Mail in den Besitz

persönlicher Daten und Passwörter zu gelangen. Wie Sie sich vor

solchen Angriffen schützen können und welche Gefahren hinter diesen

Betrugsmaschen stecken erfahren Sie im aktuellen Kurzvideo der FMA.

Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram-

Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.

Wie bei Instagram und Podcast wurde die FMA auch bei der

Videoproduktion wieder unterstützt von der Content Agentur Austria.

Diese ist ein Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt

Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit

Content-Dienstleitungen.

Zwtl.: Alle relevanten Links finden Sie hier:

"1 Minute - 1 Begriff" auf YouTube: 1 Minute, 1 Begriff -

Phishing

Instagram: @redenwiruebergeld

Reden wir über Geld No. 32: Phishing

