APA ots news: Schritt für Schritt zu mehr Finanzbildung

03.03.26 12:00 Uhr

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) widmet sich im

Frühjahr

verstärkt der Finanzbildung. Gleich zu Monatsbeginn setzt die OeNB

Wer­bung

zwei Schwerpunkte: eine hochkarätig besetzte Veranstaltung zur

finanziellen Unabhängigkeit von Frauen sowie die Teilnahme an der vom

Eurosystem initiierten EuroSteps Walking Challenge.

Empowerment und Finanzwissen für Frauen

Im Vorfeld des International Womens Day lädt die OeNB am 3. März in

ihren Kassensaal, um das Thema finanzielle Selbstbestimmung von

Wer­bung

Frauen ins Zentrum zu rücken. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner,

OeNB-Gouverneur Martin Kocher und OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud

Stiftinger eröffnen den Abend. Eine Keynote der Börsenexpertin Monika

Rosen sowie eine Podiumsdiskussion vertiefen die Bedeutung von

Finanzbildung und Chancengleichheit. Zu diesem Anlass launcht die

OeNB ein Kartenset mit Impulsfragen, um den Dialog zu fördern.

Wer­bung

"Das Sprichwort Über Geld spricht man nicht ist überholt - für

die meisten Frauen ist es sogar eine Falle. Wer nicht über Geld

spricht, verzichtet auf Wissen, Selbstbestimmung und finanzielle

Sicherheit. Deshalb müssen wir dieses Tabu bewusst brechen und

Geldgespräche so selbstverständlich machen wie jedes andere

Alltagsthema", fordert Edeltraud Stiftinger, OeNB-Vize-Gouverneurin,

"denn eine gerechte Gesellschaft beginnt damit, dass wir über Geld

sprechen."

Europa kommt in Bewegung: Start der EuroSteps Walking Challenge

Das Eurosystem hat unter dem Vorsitz der Europäischen Zentralbank (

EZB) die EuroSteps Walking Challenge ins Leben gerufen: eine

europaweite Initiative, die körperliche Aktivität - das Zählen der

täglichen Schritte - mit kompakten Lerninhalten zum Thema Geld

verbindet. Die Anmeldung via Smartphone-App ist ab sofort möglich.

Die Challenge beginnt am 1. April und läuft vier Wochen. Mitmachen

lohnt sich, denn alle Teilnehmer:innen haben die Chance tolle Preise

zu gewinnen.

"Finanzbildung und Chancengleichheit gehören untrennbar zusammen.

Wer Zugang zu Wissen und Ressourcen hat, kann Chancen nutzen. Uns ist

wichtig zu zeigen: Gleichstellung ist kein Frauenthema, sondern eine

Frage von Fairness, wirtschaftlicher Vernunft und gesellschaftlicher

Stabilität. Mit der EuroSteps Walking Challenge, unserer gemeinsamen

Initiative im Eurosystem, möchten wir möglichst viel Bewegung in das

Thema Finanzbildung in Österreich und Europa bringen," betont OeNB-

Gouverneur Martin Kocher.

Finanzbildung dauerhaft im Fokus

Dieses Frühjahr steht damit ganz im Zeichen verstärkter

Finanzbildungsaktivitäten - ein Engagement, das die OeNB das ganze

Jahr über auf vielfältige Weise fördert.

Weitere Informationen:

OeNB-Finanzbildung: https://finanzbildung.oenb.at

EuroSteps Walking Challenge:

https://finanzbildung.oenb.at/aktuelles/EuroSteps-Walking-

Challenge.html

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0094 2026-03-03/11:55