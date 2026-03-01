APA ots news: Schritt für Schritt zu mehr Finanzbildung
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) widmet sich im
Frühjahr
verstärkt der Finanzbildung. Gleich zu Monatsbeginn setzt die OeNB
zwei Schwerpunkte: eine hochkarätig besetzte Veranstaltung zur
finanziellen Unabhängigkeit von Frauen sowie die Teilnahme an der vom
Eurosystem initiierten EuroSteps Walking Challenge.
Empowerment und Finanzwissen für Frauen
Im Vorfeld des International Womens Day lädt die OeNB am 3. März in
ihren Kassensaal, um das Thema finanzielle Selbstbestimmung von
Frauen ins Zentrum zu rücken. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner,
OeNB-Gouverneur Martin Kocher und OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud
Stiftinger eröffnen den Abend. Eine Keynote der Börsenexpertin Monika
Rosen sowie eine Podiumsdiskussion vertiefen die Bedeutung von
Finanzbildung und Chancengleichheit. Zu diesem Anlass launcht die
OeNB ein Kartenset mit Impulsfragen, um den Dialog zu fördern.
"Das Sprichwort Über Geld spricht man nicht ist überholt - für
die meisten Frauen ist es sogar eine Falle. Wer nicht über Geld
spricht, verzichtet auf Wissen, Selbstbestimmung und finanzielle
Sicherheit. Deshalb müssen wir dieses Tabu bewusst brechen und
Geldgespräche so selbstverständlich machen wie jedes andere
Alltagsthema", fordert Edeltraud Stiftinger, OeNB-Vize-Gouverneurin,
"denn eine gerechte Gesellschaft beginnt damit, dass wir über Geld
sprechen."
Europa kommt in Bewegung: Start der EuroSteps Walking Challenge
Das Eurosystem hat unter dem Vorsitz der Europäischen Zentralbank (
EZB) die EuroSteps Walking Challenge ins Leben gerufen: eine
europaweite Initiative, die körperliche Aktivität - das Zählen der
täglichen Schritte - mit kompakten Lerninhalten zum Thema Geld
verbindet. Die Anmeldung via Smartphone-App ist ab sofort möglich.
Die Challenge beginnt am 1. April und läuft vier Wochen. Mitmachen
lohnt sich, denn alle Teilnehmer:innen haben die Chance tolle Preise
zu gewinnen.
"Finanzbildung und Chancengleichheit gehören untrennbar zusammen.
Wer Zugang zu Wissen und Ressourcen hat, kann Chancen nutzen. Uns ist
wichtig zu zeigen: Gleichstellung ist kein Frauenthema, sondern eine
Frage von Fairness, wirtschaftlicher Vernunft und gesellschaftlicher
Stabilität. Mit der EuroSteps Walking Challenge, unserer gemeinsamen
Initiative im Eurosystem, möchten wir möglichst viel Bewegung in das
Thema Finanzbildung in Österreich und Europa bringen," betont OeNB-
Gouverneur Martin Kocher.
Finanzbildung dauerhaft im Fokus
Dieses Frühjahr steht damit ganz im Zeichen verstärkter
Finanzbildungsaktivitäten - ein Engagement, das die OeNB das ganze
Jahr über auf vielfältige Weise fördert.
