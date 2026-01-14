APA ots news: TestingPro: Österreichs erste duale IT-Ausbildung eröffnet...
APA ots news: TestingPro: Österreichs erste duale IT-Ausbildung eröffnet neue Karrierewege für Menschen im Autismus-Spektrum
24.000 offene IT-Jobs treffen auf 80 % Arbeitslosigkeit bei
Autist:innen. Ein neues Ausbildungsmodell will das ändern und
bringt neurodiverse Talente direkt in die Betriebe.
Wien (APA-ots) - Rund 87.000 Menschen leben in Österreich im
Autismus-Spektrum - laut
der Österreichischen Autistenhilfe ein Prozent der Bevölkerung. Viele
von ihnen sind arbeitslos, obwohl sie über Fähigkeiten verfügen, die
in der IT-Branche dringend gebraucht werden: Präzision,
Mustererkennung, analytisches Denken. Ihr Problem ist ein
Filterfehler im Recruiting. "Viele hochbegabte Analytiker scheitern
im Bewerbungsgespräch nicht an der Fachkompetenz, sondern am
Smalltalk oder dem fehlenden Augenkontakt", erklärt Hannes
Färberböck, Global Head of Software Testing bei Nagarro. Während die
Mangelberufsliste für IT-Tester wächst, bleibt ein enormes Potenzial
an Präzision und Mustererkennung ungenutzt.
Zwtl.: Acht von zehn Teilnehmer:innen bekommen einen Job
Das Besondere an TestingPro ist seine Vermittlungsquote von 80
Prozent. Ab März 2026 heben das Softwareunternehmen Nagarro und das
Enterprise Training Center (ETC) das Programm auf eine neue Ebene: Es
wird zur ersten dualen IT-Ausbildung dieser Art in Österreich. "Das
neue Modell unterscheidet sich radikal von bisherigen Maßnahmen:
Bereits vor Ausbildungsbeginn werden Teilnehmer:innen und Unternehmen
gezielt zusammengeführt", sagt Christoph Becker, CEO von ETC.
Zwtl.: Mit Mentoring schnell an echten Projekten
In dieser Matching-Phase können beide Seiten klären, ob die
fachlichen Anforderungen und die individuellen Stärken
zusammenpassen. Nach einem intensiven dreimonatigen theoretischen
Block, der mit der international anerkannten ISTQB-Zertifizierung
abschließt, folgt ein mehrmonatiges Praktikum direkt im
Partnerbetrieb. In dieser Phase arbeiten die Teilnehmer:innen bereits
an echten Projekten - betreut von Mentor:innen, die sowohl die
Auszubildenden als auch die Teams in den Unternehmen begleiten, um
Kommunikationshürden abzubauen und typische Missverständnisse
frühzeitig zu klären.
Zwtl.: Ohne Druck, aber mit klarer Perspektive
Die gesamte Ausbildung dauert rund acht Monate und ist so
konzipiert, dass Unternehmen die künftigen Mitarbeiter:innen
schrittweise kennenlernen können, bevor sie eine Entscheidung über
eine Festanstellung treffen. "Wir wollen, dass beide Seiten Vertrauen
aufbauen - ohne Druck, aber mit klarer Perspektive", sagt Christoph
Becker. Das duale System ermöglicht es Betrieben, die spezifischen
Stärken ihrer künftigen Mitarbeiter:innen in der Praxis zu erleben -
etwa die Fähigkeit, über Stunden hinweg komplexe Testfälle
durchzuführen, ohne dass die Konzentration nachlässt.
Zwtl.: Neurodiversität als Wettbewerbsvorteil erkennen
"Wir müssen weg vom Image der sozialen Wohltätigkeit.
Neurodiversität ist ein handfester Wettbewerbsvorteil", betont
Färberböck. In der Software-Qualitätssicherung leisten autistische
Mitarbeiter:innen oft Überragendes: Wo neurotypische Menschen bei
repetitiven Code-Prüfungen ermüden, finden sie durch ihre hohe
Detailfokussierung Fehler, die teure Systemausfälle verhindern. Das
Programm wird durch das AMS und das Sozialministeriumservice massiv
unterstützt - bis zu 90 Prozent der Ausbildungs- und Lohnkosten
während des Praktikums können gefördert werden. Das finanzielle
Risiko für Betriebe ist damit marginal.
Unternehmen wie das Allgemeine Rechenzentrum (ARZ) haben bereits
positive Erfahrungen gemacht: TestingPro-Absolvent:innen integrieren
sich nicht nur fachlich, sie schärfen oft auch die Prozesse im
gesamten Team durch ihre präzise Kommunikation. "Wer mit unseren
Absolvent:innen arbeitet, erkennt schnell: Das ist keine soziale
Maßnahme, sondern eine echte fachliche Verstärkung", sagt Färberböck.
Zwtl.: Österreich hinkt hinterher
Während international Konzerne wie Microsoft, SAP und EY längst
auf Neurodiversitäts-Programme setzen, ist Österreich spät dran. Das
Unternehmen auticon beschäftigt weltweit über 600 Menschen, 81
Prozent davon im Spektrum. Kundenbefragungen zeigen: 98 Prozent der
Auftraggeber berichten von außergewöhnlichem Mehrwert. Die ersten
zehn Plätze für den Start von TestingPro im März 2026 sind ab sofort
für Unternehmen und Interessent:innen ausgeschrieben. Weitere
Informationen unter www.etc.at/testing-pro.
Über ETC - Enterprise Training Center GmbH
Als führender Anbieter für digitale Weiterbildung in Österreich
schult ETC jährlich über 15.000 Teilnehmer*innen. Das umfangreiche
Angebot umfasst mehr als 1.200 Trainings und Zertifizierungen - von
IT-Grundlagen bis zu hochspezialisierten Fachkursen. Die Trainings
werden flexibel in verschiedenen Formaten angeboten: Vor-Ort an den
Standorten Wien, Graz und Attnang-Puchheim, Online-Live-Schulungen,
hybride Lernkonzepte sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen. Für
Unternehmen bietet ETC zusätzlich maßgeschneiderte Talent-Services
zur gezielten Suche und Entwicklung von Fachkräften. Als exklusiver
Microsoft Training Service Partner in Österreich garantiert ETC
höchste Qualitätsstandards. Die Qualität wird durch mehrere
Zertifizierungen bestätigt: Seit über 30 Jahren ist ETC nach ISO 9001
zertifiziert und verfügt über die Zertifizierungen Öcert, certNÖ und
das österreichische Umweltzeichen. www.etc.at
Über Nagarro
Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering,
unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first
Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu
sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen,
agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine
"Fluidic Intelligence-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700
Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. www.nagarro.com
FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
ETC - Enterprise Training Center GmbH
Telefon: +43 1 533 17 77 23 58
E-Mail: isabel.wech@etc.at
Website: https://www.etc.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17510/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0061 2026-01-13/10:52