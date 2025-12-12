APA ots news: UNIQA erweitert medizinische Versorgung für Kinder in Wien

Fünf Kinderarztzentren im Partnernetzwerk - eines davon ab

sofort mit telemedizinischer Akutversorgung an Wochenenden,

Feiertagen und nachts

Wien (APA-ots) - UNIQA erweitert das Angebot für Familien: Ab sofort

können Kinder in

Wien im Rahmen von Akut-Versorgt auch telemedizinisch erstversorgt

werden. Die Erweiterung erfolgt in Zusammenarbeit mit der

Kinderarztpraxis NEST, die gemeinsam mit der Privatklinik Döbling

seit Jahren die rasche Akutversorgung für Kinder sicherstellt.

" Mit der telemedizinischen Erstversorgung schaffen wir eine noch

schnellere, niederschwellige Hilfe für Familien - gerade in einer

Zeit, in der Kinderarzttermine knapp und Ambulanzen überlastet sind

", sagt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA

Insurance Group AG.

Zwtl.: Rasche telemedizinische Konsultation zu allen Wiener Akut-

Versorgt-Zeiten

Telemedizinische Konsultationen stehen nun Montag bis Donnerstag

von 18:00 bis 08:00 Uhr, Freitag ab 16:00 Uhr bis 8:00 Uhr Montagfrüh

sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen rund um die Uhr zur

Verfügung. Eltern rufen wie gewohnt das UNIQA Kundenservice an. Ist

eine Einschätzung ohne persönlichen Besuch möglich, erfolgt die

medizinische Beratung per Telefon innerhalb von 30 Minuten nach

Anmeldung via Webformular - schnell, unkompliziert und ohne Anfahrt.

Die telemedizinische Erstversorgung wird über Medfinity, die

Telemedizinplattform von Kinderarzt NEST, durchgeführt.

Ideal ist die telemedizinische Beratung bei Fieber, Husten,

Ohrenschmerzen, Hautausschlägen, Magen-Darm-Beschwerden, milden bis

mittelgradigen Atemproblemen oder wenn Eltern unsicher sind, wie akut

die Situation ist.

Zwtl.: Die Leistungen der telemedizinischen Versorgung über Akut-

Versorgt im Überblick:

- Ärztliche Ersteinschätzung in Echtzeit

- Telefonische Konsultation durch eine erfahrene Kinderärztin oder

Kinderarzt

- Digitale Ausstellung von Rezepten (e-Rezept), Überweisungen und

Arztbriefen

- Klare Empfehlung, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist

Wenn eine Untersuchung vor Ort erforderlich ist, erfolgt diese

weiterhin in der Kinderarztpraxis NEST, Privatklinik Döbling - wie

bisher im Rahmen von Akut-Versorgt.

Auch abseits von Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit

Privatarztversicherung telemedizinische Leistungen mit umfangreichen

Servicezeiten von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 22:00 in ganz

Österreich. Die digitale Beratung durch Allgemeinmediziner:innen bei

Mavie Telemed kann schnell und unkompliziert via myUNIQA gebucht

werden.

Zwtl.: Starkes Netzwerk für Kinder in Wien

Insgesamt stehen in Wien bereits fünf Kinderarztzentren als UNIQA

Medical Partner Center zur Verfügung: Kinderarzt NEST - Privatklinik

Döbling sowie der Standort im 13. Bezirk, Kinderarztzentrum

Glückskind, malacht | Kinderarzt - Gynäkologie - Allgemeinmedizin,

MEDINO Gesundheitszentrum für Kind, Frau & Familie und feminin -

Zentrum für Frau, Mutter & Kind. Die Zentren NEST, Glückskind und

malacht bieten zusätzlich Wochenend- und Feiertagstermine an.

Zwtl.: Akut-Versorgt seit 2017: 27.000 Erstversorgungen

österreichweit

" Unsere rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden in der

Krankenversicherung erwarten schnelle und qualitätsvolle Hilfe -

genau das bietet Akut-Versorgt. Die telemedizinische Versorgung von

Kindern in Wien ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserem

Gesundheitsnetzwerk ", so René Knapp.

Der Zusatzbaustein Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit

Sonderklasse- oder Privatarztversicherung eine medizinische

Erstversorgung außerhalb der regulären Ordinationszeiten. Seit der

Einführung 2017 wurden österreichweit bereits rund 27.000

Akutversorgungen geleistet - vor allem bei Rücken-, Hals- oder

Ohrenschmerzen, Infekten, Magen-Darm-Beschwerden und kleineren

Verletzungen.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In

Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA

in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

