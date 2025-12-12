APA ots news: UNIQA erweitert medizinische Versorgung für Kinder in Wien
Fünf Kinderarztzentren im Partnernetzwerk - eines davon ab
sofort mit telemedizinischer Akutversorgung an Wochenenden,
Feiertagen und nachts
Wien (APA-ots) - UNIQA erweitert das Angebot für Familien: Ab sofort
können Kinder in
Wien im Rahmen von Akut-Versorgt auch telemedizinisch erstversorgt
werden. Die Erweiterung erfolgt in Zusammenarbeit mit der
Kinderarztpraxis NEST, die gemeinsam mit der Privatklinik Döbling
seit Jahren die rasche Akutversorgung für Kinder sicherstellt.
" Mit der telemedizinischen Erstversorgung schaffen wir eine noch
schnellere, niederschwellige Hilfe für Familien - gerade in einer
Zeit, in der Kinderarzttermine knapp und Ambulanzen überlastet sind
", sagt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA
Insurance Group AG.
Zwtl.: Rasche telemedizinische Konsultation zu allen Wiener Akut-
Versorgt-Zeiten
Telemedizinische Konsultationen stehen nun Montag bis Donnerstag
von 18:00 bis 08:00 Uhr, Freitag ab 16:00 Uhr bis 8:00 Uhr Montagfrüh
sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen rund um die Uhr zur
Verfügung. Eltern rufen wie gewohnt das UNIQA Kundenservice an. Ist
eine Einschätzung ohne persönlichen Besuch möglich, erfolgt die
medizinische Beratung per Telefon innerhalb von 30 Minuten nach
Anmeldung via Webformular - schnell, unkompliziert und ohne Anfahrt.
Die telemedizinische Erstversorgung wird über Medfinity, die
Telemedizinplattform von Kinderarzt NEST, durchgeführt.
Ideal ist die telemedizinische Beratung bei Fieber, Husten,
Ohrenschmerzen, Hautausschlägen, Magen-Darm-Beschwerden, milden bis
mittelgradigen Atemproblemen oder wenn Eltern unsicher sind, wie akut
die Situation ist.
Zwtl.: Die Leistungen der telemedizinischen Versorgung über Akut-
Versorgt im Überblick:
- Ärztliche Ersteinschätzung in Echtzeit
- Telefonische Konsultation durch eine erfahrene Kinderärztin oder
Kinderarzt
- Digitale Ausstellung von Rezepten (e-Rezept), Überweisungen und
Arztbriefen
- Klare Empfehlung, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist
Wenn eine Untersuchung vor Ort erforderlich ist, erfolgt diese
weiterhin in der Kinderarztpraxis NEST, Privatklinik Döbling - wie
bisher im Rahmen von Akut-Versorgt.
Auch abseits von Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit
Privatarztversicherung telemedizinische Leistungen mit umfangreichen
Servicezeiten von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 22:00 in ganz
Österreich. Die digitale Beratung durch Allgemeinmediziner:innen bei
Mavie Telemed kann schnell und unkompliziert via myUNIQA gebucht
werden.
Zwtl.: Starkes Netzwerk für Kinder in Wien
Insgesamt stehen in Wien bereits fünf Kinderarztzentren als UNIQA
Medical Partner Center zur Verfügung: Kinderarzt NEST - Privatklinik
Döbling sowie der Standort im 13. Bezirk, Kinderarztzentrum
Glückskind, malacht | Kinderarzt - Gynäkologie - Allgemeinmedizin,
MEDINO Gesundheitszentrum für Kind, Frau & Familie und feminin -
Zentrum für Frau, Mutter & Kind. Die Zentren NEST, Glückskind und
malacht bieten zusätzlich Wochenend- und Feiertagstermine an.
Zwtl.: Akut-Versorgt seit 2017: 27.000 Erstversorgungen
österreichweit
" Unsere rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden in der
Krankenversicherung erwarten schnelle und qualitätsvolle Hilfe -
genau das bietet Akut-Versorgt. Die telemedizinische Versorgung von
Kindern in Wien ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserem
Gesundheitsnetzwerk ", so René Knapp.
Der Zusatzbaustein Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit
Sonderklasse- oder Privatarztversicherung eine medizinische
Erstversorgung außerhalb der regulären Ordinationszeiten. Seit der
Einführung 2017 wurden österreichweit bereits rund 27.000
Akutversorgungen geleistet - vor allem bei Rücken-, Hals- oder
Ohrenschmerzen, Infekten, Magen-Darm-Beschwerden und kleineren
Verletzungen.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0062 2025-12-12/10:07