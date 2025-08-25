APA ots news: UNIQA im ersten Halbjahr: Starkes Wachstum, mehr Ertrag

Wien (APA-ots) - - Prämienplus von 9,7 Prozent

- Konzernergebnis stieg um 5,3 Prozent auf 232,5 Millionen Euro

- Ergebnis vor Steuern wuchs um 6,5 Prozent auf 295,5 Millionen Euro

- Netto Combined Ratio auf sehr gute 90,5 Prozent verbessert

- Ausblick angehoben: Vorsteuerergebnis 2025 in einer Bandbreite von

490 bis 510 Millionen Euro erwartet

22. August 2025 - Die UNIQA Insurance Group AG berichtet für das

erste Halbjahr 2025 erneut starke Geschäftszahlen: Die verrechneten

Prämien stiegen um 9,7 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, das Ergebnis

vor Steuern legte um 6,5 Prozent auf 295,5 Millionen Euro zu.

"Wir verzeichnen in einem herausfordernden wirtschaftlichen

Umfeld, geprägt durch globale Unsicherheiten, weiterhin ein hohes und

vor allem profitables Wachstum von rund 10 Prozent, getragen von

einer soliden Entwicklung in Österreich und einer unverändert hohen

Dynamik in CEE, vor allem in Polen", erläutert CEO Andreas

Brandstetter. In Österreich beträgt das Prämienplus 4,8 Prozent,

international 10,8 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis

entwickelte sich sehr positiv (plus 23,2 Prozent), was durch eine

Netto Combined Ratio von exzellenten 90,5 Prozent bestätigt wird.

"Auf Basis dieser auch im zweiten Quartal fortgesetzten, starken

Performance heben wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2025 an und

erwarten ein Ergebnis vor Steuern zwischen 490 und 510 Millionen

Euro", so Brandstetter.

Zwtl.: Kennzahlen 1 - 6/2025

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive

der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung

stiegen in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf 4.397,2 Millionen Euro (1 -

6/2024: 4.010,2 Millionen Euro). Sowohl die Schaden- und

Unfallversicherung als auch die Krankenversicherung und die

Lebensversicherung trugen zu diesem erfreulichen Wachstum bei. Die

Prämien des ersten Halbjahres sowie die Vergleichswerte aus der

Vorperiode wurden um Einnahmen aus den Ländern Albanien, Kosovo und

Nordmazedonien bereinigt, da sie nicht mehr Teil der UNIQA Group

sind.

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge

nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg im ersten Halbjahr 2025 um 8,9

Prozent auf 3.498,8 Millionen Euro (1 - 6/2024: 3.211,6 Millionen

Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben: Die Schaden-

und Unfallversicherung hat um 8,6 Prozent, die Krankenversicherung um

8,4 Prozent und die Lebensversicherung um 12,1 Prozent zugelegt. In

Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,7 Prozent, in den

internationalen Gesellschaften um 12,9 Prozent.

Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 23,2

Prozent auf 378,4 Millionen Euro (1 - 6/2024: 307,2 Millionen Euro).

Das Kapitalanlageergebnis in den ersten sechs Monaten 2025 war

weiterhin geprägt durch die Turbulenzen an den internationalen

Finanzmärkten und lag bei 400,0 Millionen Euro (1 - 6/2024: 437,7

Millionen Euro). Das Finanzergebnis verringerte sich im

Berichtszeitraum auf 88,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 129,5 Millionen

Euro).

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 6,5

Prozent auf 295,5 Millionen Euro (1 - 6/2024: 277,5 Millionen Euro).

Das Konzernergebnis (nach Steuern und Minderheiten) erhöhte sich um

solide 5,3 Prozent auf 232,5 Millionen Euro (1 - 6/2024: 220,9

Millionen Euro).

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als

Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag

30. Juni 2025 mit 284 Prozent auf hohem Niveau.

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge)

erhöhte sich per 30. Juni 2025 auf 5.868,4 Millionen Euro (1. Jänner

2025: 5.345,6 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition

stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen

dar.

Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen

Schaden- und Unfallversicherung

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung

wuchsen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 um 11,8 Prozent

auf 2.723,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 2.436,0 Millionen Euro).

Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) sank von 91,7

Prozent auf 90,5 Prozent und hat sich damit ein weiteres Mal

verbessert.

Kranken- und Lebensversicherung

In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien im

ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum von 7,1 Prozent auf 811,3 Millionen

Euro verzeichnet werden (1 - 6/2024: 757,8 Millionen Euro).

In der Lebensversicherung stiegen die verrechneten Prämien

inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen

Lebensversicherung im Berichtszeitraum um 5,7 Prozent auf 862,7

Millionen Euro (1 - 6/2024: 816,4 Millionen Euro).

Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den

ersten drei Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau.

Zwtl.: Unternehmensausblick

Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 - dem ersten Jahr

unseres erweiterten Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact" -

werden wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des

versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der

Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in

unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über

dem BIP liegenden Prämienwachstum aus.

Aufgrund der guten Performance in den ersten sechs Monaten des

Jahres erwarten wir für das Gesamtjahr 2025 - vorbehaltlich

signifikanter negativer Einflüsse aus Naturkatastrophen und aus

Verwerfungen am Kapitalmarkt - ein Ergebnis vor Steuern im Bereich

von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro.

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben

wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung

für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Weiterführende Informationen

Fotos Andreas Brandstetter

Details zu den Halbjahresergebnissen 2025 erläutert Kurt Svoboda,

CFO und CRO bei UNIQA Insurance Group AG, in diesem Video auf YouTube

.

Weitere Informationen und Details beinhalten der

Halbjahresfinanzbericht 2025 sowie die entsprechende

Ergebnispräsentation, die beide im Investor Relations Bereich auf der

Webseite von UNIQA zu finden sind.

