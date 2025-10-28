APA ots news: Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach - langer...
APA ots news: Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach - langer Abwärtstrend gestoppt
Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das
Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), drittes Quartal 2025
Wien (APA-ots) - Die an der Umfrage teilnehmenden Banken melden eine
gestiegene
Kreditnachfrage der Unternehmen im dritten Quartal 2025. Für das
vierte Quartal 2025 erwarten sie einen weiteren Anstieg. Das beendet
einen langen Abwärtstrend. Zuvor war die Kreditnachfrage der
Unternehmen in einem schwachen Konjunkturumfeld fast drei Jahre lang
gesunken. Es wird sich in den nächsten Monaten in der
Monetärstatistik der OeNB zeigen, in welchem Ausmaß die steigende
Kreditnachfrage von Unternehmen auch zu einer erhöhten
Neukreditvergabe führt. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach
Wohnbaukrediten ist im dritten Quartal 2025 ebenfalls gestiegen. Hier
hat sich eine schon länger bestehende spürbare Belebung fortgesetzt.
Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter
den führenden heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde in der
zweiten Septemberhälfte 2025 durchgeführt.
Unternehmenskredite: Nachfrage steigt erstmals nach fast
dreijähriger Abwärtsentwicklung
Die Kreditnachfrage von Unternehmen ist im dritten Quartal 2025
gestiegen - erstmals seit dem dritten Quartal 2022. Für das vierte
Quartal 2025 erwarten die an der Umfrage teilnehmenden Banken einen
weiteren Nachfrageanstieg. Das markiert das Ende einer langen
Abwärtsentwicklung, die vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur
in Österreich und herausfordernden globalen Entwicklungen zu sehen
ist.
In der Vergangenheit hat vor allem ein rückläufiger
Finanzierungsbedarf der Unternehmen für Anlageinvestitionen die
Kreditnachfrage gebremst. Im dritten Quartal 2025 scheint die
Investitionsschwäche nun nicht mehr als die Nachfrage weiter
dämpfender Faktor auf. Unterstützt wurde die Nachfrage zuletzt von
gesunkenen Zinsen für Unternehmenskredite und einer aktiveren
Geschäftstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen.
Die Kreditangebotspolitik der Banken gegenüber Unternehmen hat
sich seit Mitte 2025 etwas entspannt. Die Angebotspolitik umfasst die
Kriterien der Banken für die Kreditvergabe und die Kreditkonditionen,
etwa Kreditzinsen und Kreditsicherheiten. Insbesondere wurden die
Zinsen und Margen gesenkt. Der wesentliche Grund dafür war die
Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Banken.
Aus der Umfrage geht aber auch hervor, dass die gesamte
Angebotspolitik nach wie vor von der angespannten Risikosituation
belastet wird. Insbesondere die allgemeine Wirtschaftslage und die
Kreditwürdigkeit der Unternehmen werden von den Banken weiterhin als
Risikofaktoren wahrgenommen. Dies hat von Anfang 2022 bis Mitte 2025
zu umfassenden Verschärfungen der Angebotspolitik geführt. Für
Unternehmen ist es somit über die Jahre schwieriger geworden, Kredite
aufzunehmen, weil Banken vermehrt Kreditanträge ablehnen und die
Kreditkonditionen schlechter geworden sind.
Private Wohnbaukredite: Anstieg der Nachfrage setzt sich im
dritten Quartal 2025 fort
Nach einem historischen Tief Anfang 2024 steigt die Nachfrage
privater Haushalte nach Wohnbaukrediten seit dem ersten Halbjahr 2024
wieder. 2024 war der Anstieg noch moderat, in den ersten drei
Quartalen 2025 fiel er deutlicher aus. Im vierten Quartal 2025 soll
sich diese Entwicklung gemäß den Erwartungen der befragten Banken
abgeschwächt fortsetzten.
Hauptgrund für den Nachfrageanstieg sind die gesunkenen Zinsen -
wesentlich bestimmt durch die Zinspolitik der EZB. Von Juni 2024 bis
Juni 2025 hat die EZB ihren Leitzins schrittweise von 4 % auf 2 %
gesenkt. Infolgedessen ist das Zinsniveau allgemein gesunken, und
Kredite sind günstiger geworden.
Die laut Umfrageergebnissen gestiegene Nachfrage der privaten
Haushalte nach Wohnbaukrediten hat auch zu einer gestiegenen
Neuvergabe von Wohnbaukrediten durch die Banken geführt. Gemäß OeNB-
Kreditstatistik wurden von Jänner bis August 2025 pro Monat
durchschnittlich 1,4 Mrd EUR an neuen Wohnbaukrediten vergeben (mit
Spitzen von 1,6 Mrd EUR im April und im Juli). Das ist ein Zuwachs
von 44 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2024. Die gestiegene
Nachfrage nach Wohnbaukrediten signalisiert eine weiterhin solide
Neukreditvergabe in den nächsten Monaten. Eine ähnlich expansive
Kreditentwicklung wie in den Jahren der Niedrigzinsphase bis Mitte
2022 ist aber auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Zum Vergleich:
2021 betrug die Neukreditvergabe für privaten Wohnbau
durchschnittlich 2,1 Mrd EUR pro Monat.
Hinweis: Der parallel zur Presseaussendung erscheinende Bericht
beleuchtet diesmal auch die Entwicklung der Zinsen und Raten für neue
Wohnbaukredite im langfristigen Vergleich.
Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der
Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine
Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren
Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die
Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten, sowie
sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei
werden rund 150 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums
befragt, darunter acht Institute aus Österreich.
Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in
der Publikationsreihe "OeNB Reports" veröffentlicht (
https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports.html ).
Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der
OeNB-Website unter https://www.oenb.at/Geldpolitik/Erhebungen/umfrage
-ueber-das-kreditgeschaeft.html.
Die Resultate für den Euroraum werden von der EZB auf ihrer
Website publiziert:
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html-
/index.en.html
