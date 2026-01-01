APA ots news: Wirtschaftliche Dynamik war im IV. Quartal 2025 leicht positiv

Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO setzte

sich die

moderate Konjunkturerholung zu Jahresende fort: die

Wirtschaftsleistung erhöhte sich im IV. Quartal 2025 um 0,2%

gegenüber dem Vorquartal. In den Dienstleistungsbereichen verlief die

Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen

rückläufig. In der Industrie ging die Wertschöpfung leicht zurück,

wobei sich im Jahresvergleich der Anstieg fortsetzte. Die

Konsumnachfrage wurde im IV. Quartal ausgeweitet.

Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im IV. Quartal 2025

leicht über dem Wert des Vorquartals (+0,2%; Kennzahl laut Eurostat-

Vorgabe). Damit setzte sich die moderate Erholung nach der positiven

Entwicklung im III. Quartal (+0,4%) fort. Im Jahresvergleich lag die

Wirtschaftsleistung um 0,7% über dem IV. Quartal 2024. Für das

Gesamtjahr 2025 ergibt dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter

Werte ein Wachstum von +0,6%.

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf

der WIFO-Website

In der Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo sich das

Konjunkturbild mit Jahresbeginn 2025 zu verbessern begann, lag die

Wertschöpfung das zweite Mal über dem Vorjahreswert (+1,9%; III.

Quartal +0,7%). Gegenüber dem Vorquartal bedeutet dies hingegen einen

leichten Rückgang (-0,3% gegenüber dem Vorquartal; III. Quartal +0,4%

). Die Bauwirtschaft setzte ihre negative Entwicklung fort, die

Wertschöpfung ging erneut zurück (-0,8% gegenüber dem Vorquartal).

Im Dienstleistungssektor zeigte sich hingegen ein positiveres

Bild. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie stieg

die Wertschöpfung um 0,5% gegenüber dem Vorquartal. Auch bei den

sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M

und N) verlief die Dynamik gut (+0,6%), während die Wertschöpfung in

den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und

Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008

Abschnitte J bis L) nahezu stagnierte (+0,1%).

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der

vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO

-Website

Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage der privaten

Haushalte das BIP, diese wurde zum Vorquartal um 0,4% ausgeweitet.

Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige

Entwicklung (-0,7%).

Im Außenhandel stiegen die Exporte um 0,6% und die Importe um 0,2

% gegenüber dem Vorquartal, so dass der Außenbeitrag positiv auf das

BIP wirkte.

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen

Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

Zwtl.: Wichtige Information

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das

vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik

Austria auf und umfasst das BIP sowie die Hauptkomponenten. Diese

werden in der Form von saison- und kalenderbereinigten

Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-

Vorgabe) berechnet. Die bereinigten Werte der Vorquartale werden mit

dieser Rechnung nicht revidiert, sondern entsprechen weiterhin jenen

der Letztveröffentlichung durch Statistik Austria. Am 5. März 2026

werden von Statistik Austria die Quartalsdaten für das BIP und

Hauptaggregate für das IV. Quartal 2025 auf Basis rezenterer Daten

veröffentlicht.

