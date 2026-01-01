APA ots news: Wirtschaftliche Dynamik war im IV. Quartal 2025 leicht positiv
Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO setzte
sich die
moderate Konjunkturerholung zu Jahresende fort: die
Wirtschaftsleistung erhöhte sich im IV. Quartal 2025 um 0,2%
gegenüber dem Vorquartal. In den Dienstleistungsbereichen verlief die
Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen
rückläufig. In der Industrie ging die Wertschöpfung leicht zurück,
wobei sich im Jahresvergleich der Anstieg fortsetzte. Die
Konsumnachfrage wurde im IV. Quartal ausgeweitet.
Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im IV. Quartal 2025
leicht über dem Wert des Vorquartals (+0,2%; Kennzahl laut Eurostat-
Vorgabe). Damit setzte sich die moderate Erholung nach der positiven
Entwicklung im III. Quartal (+0,4%) fort. Im Jahresvergleich lag die
Wirtschaftsleistung um 0,7% über dem IV. Quartal 2024. Für das
Gesamtjahr 2025 ergibt dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter
Werte ein Wachstum von +0,6%.
In der Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo sich das
Konjunkturbild mit Jahresbeginn 2025 zu verbessern begann, lag die
Wertschöpfung das zweite Mal über dem Vorjahreswert (+1,9%; III.
Quartal +0,7%). Gegenüber dem Vorquartal bedeutet dies hingegen einen
leichten Rückgang (-0,3% gegenüber dem Vorquartal; III. Quartal +0,4%
). Die Bauwirtschaft setzte ihre negative Entwicklung fort, die
Wertschöpfung ging erneut zurück (-0,8% gegenüber dem Vorquartal).
Im Dienstleistungssektor zeigte sich hingegen ein positiveres
Bild. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie stieg
die Wertschöpfung um 0,5% gegenüber dem Vorquartal. Auch bei den
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M
und N) verlief die Dynamik gut (+0,6%), während die Wertschöpfung in
den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und
Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008
Abschnitte J bis L) nahezu stagnierte (+0,1%).
Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage der privaten
Haushalte das BIP, diese wurde zum Vorquartal um 0,4% ausgeweitet.
Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige
Entwicklung (-0,7%).
Im Außenhandel stiegen die Exporte um 0,6% und die Importe um 0,2
% gegenüber dem Vorquartal, so dass der Außenbeitrag positiv auf das
BIP wirkte.
Zwtl.: Wichtige Information
Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das
vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik
Austria auf und umfasst das BIP sowie die Hauptkomponenten. Diese
werden in der Form von saison- und kalenderbereinigten
Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-
Vorgabe) berechnet. Die bereinigten Werte der Vorquartale werden mit
dieser Rechnung nicht revidiert, sondern entsprechen weiterhin jenen
der Letztveröffentlichung durch Statistik Austria. Am 5. März 2026
werden von Statistik Austria die Quartalsdaten für das BIP und
Hauptaggregate für das IV. Quartal 2025 auf Basis rezenterer Daten
veröffentlicht.
