APA ots news: Zentralbanken des ESZB erneuern ihre Bindungserklärungen zum Internationalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel

ESZB bekräftigt öffentlich Entschlossenheit zur Einhaltung des

aktualisierten Internationalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel

Kodex fördert robusten, fairen, liquiden, offenen und angemessen

transparenten Devisenmarkt

Kodex wurde 2017 erstmals veröffentlicht und im Dezember 2024

überarbeitet

Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) begrüßt die

jüngste Aktualisierung des Internationalen Verhaltenskodex für den

Devisenhandel (FX Global Code) vom Dezember 2024. Der Kodex, der

erstmals 2017 veröffentlicht wurde, legt globale Grundsätze für

empfehlenswerte Verhaltensweisen an den Devisenmärkten fest, mit

denen Integrität, effizientes Funktionieren und hohe ethische

Standards gefördert werden sollen. Das Global Foreign Exchange

Committee hat den Verhaltenskodex jeweils im Juli 2021 und im

Dezember 2024 aktualisiert, um sicherzustellen, dass er relevant und

mit dem sich wandelnden Devisenmarkt vereinbar bleibt. So wird er

auch in Zukunft den Maßstab für gute Marktpraktiken setzen. Gut

funktionierende Finanzmärkte kommen allen Marktteilnehmenden zugute

und sind für Zentralbanken insofern wichtig, als sie die reibungslose

Transmission der Geldpolitik auf die Realwirtschaft ermöglichen.

Davon profitiert letztlich die gesamte Bevölkerung.

Heute haben alle Mitglieder des ESZB, darunter auch die

Europäische Zentralbank (EZB), ihre Bindungserklärungen zum

Verhaltenskodex erneuert. Dadurch bekunden sie ihre feste

Entschlossenheit, in ihrer Rolle als Devisenmarktteilnehmende die

Grundsätze des Verhaltenskodex zu befolgen, die Vereinbarkeit ihrer

internen Praktiken und Verfahrensweisen mit den überarbeiteten

Grundsätzen sicherzustellen sowie die Einhaltung des Kodex auf

breiterer Basis zu unterstützen. Mit ihren Bindungserklärungen

unterstreichen die ESZB-Mitglieder die bedeutende Rolle, die den

Verhaltensgrundsätzen bei der Sicherstellung der Integrität und des

effizienten Funktionierens des Devisenhandels zukommt. Die

Zentralbanken der EU fordern alle Devisenmarktteilnehmenden in ihren

jeweiligen Ländern dazu auf, den überarbeiteten Kodex zu prüfen und

ihre Bindungserklärungen ebenfalls zu erneuern, um die Ziele des

Kodex zu unterstützen.

Anmerkung

Der Internationale Verhaltenskodex für den Devisenhandel

einschließlich der dazugehörigen Bindungsmechanismen findet sich

unter www.globalfxc.org Er wurde 2017 erstmals veröffentlicht und

wird von der EZB sowie den nationalen Zentralbanken des ESZB

unterstützt.

Das ESZB umfasst die EZB und die nationalen Zentralbanken aller

Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

