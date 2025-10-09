APA ots news: Zentralbanken des ESZB erneuern ihre Bindungserklärungen zum...
ESZB bekräftigt öffentlich Entschlossenheit zur Einhaltung des
aktualisierten Internationalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel
Kodex fördert robusten, fairen, liquiden, offenen und angemessen
transparenten Devisenmarkt
Kodex wurde 2017 erstmals veröffentlicht und im Dezember 2024
überarbeitet
Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) begrüßt die
jüngste Aktualisierung des Internationalen Verhaltenskodex für den
Devisenhandel (FX Global Code) vom Dezember 2024. Der Kodex, der
erstmals 2017 veröffentlicht wurde, legt globale Grundsätze für
empfehlenswerte Verhaltensweisen an den Devisenmärkten fest, mit
denen Integrität, effizientes Funktionieren und hohe ethische
Standards gefördert werden sollen. Das Global Foreign Exchange
Committee hat den Verhaltenskodex jeweils im Juli 2021 und im
Dezember 2024 aktualisiert, um sicherzustellen, dass er relevant und
mit dem sich wandelnden Devisenmarkt vereinbar bleibt. So wird er
auch in Zukunft den Maßstab für gute Marktpraktiken setzen. Gut
funktionierende Finanzmärkte kommen allen Marktteilnehmenden zugute
und sind für Zentralbanken insofern wichtig, als sie die reibungslose
Transmission der Geldpolitik auf die Realwirtschaft ermöglichen.
Davon profitiert letztlich die gesamte Bevölkerung.
Heute haben alle Mitglieder des ESZB, darunter auch die
Europäische Zentralbank (EZB), ihre Bindungserklärungen zum
Verhaltenskodex erneuert. Dadurch bekunden sie ihre feste
Entschlossenheit, in ihrer Rolle als Devisenmarktteilnehmende die
Grundsätze des Verhaltenskodex zu befolgen, die Vereinbarkeit ihrer
internen Praktiken und Verfahrensweisen mit den überarbeiteten
Grundsätzen sicherzustellen sowie die Einhaltung des Kodex auf
breiterer Basis zu unterstützen. Mit ihren Bindungserklärungen
unterstreichen die ESZB-Mitglieder die bedeutende Rolle, die den
Verhaltensgrundsätzen bei der Sicherstellung der Integrität und des
effizienten Funktionierens des Devisenhandels zukommt. Die
Zentralbanken der EU fordern alle Devisenmarktteilnehmenden in ihren
jeweiligen Ländern dazu auf, den überarbeiteten Kodex zu prüfen und
ihre Bindungserklärungen ebenfalls zu erneuern, um die Ziele des
Kodex zu unterstützen.
Anmerkung
Der Internationale Verhaltenskodex für den Devisenhandel
einschließlich der dazugehörigen Bindungsmechanismen findet sich
unter www.globalfxc.org Er wurde 2017 erstmals veröffentlicht und
wird von der EZB sowie den nationalen Zentralbanken des ESZB
unterstützt.
Das ESZB umfasst die EZB und die nationalen Zentralbanken aller
Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
