APA ots news: Zero Emission Transport: Plakatwerbung emissionsfrei unterwegs
Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer
Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei.
Außenwerbungsspezialist Gewista plakatiert mit
Elektrofahrzeugen.
Wien (APA-ots) - Wien, 16.12.25 - "Gewerblicher Verkehr ist ein großer
Hebel, um
Emissionen nachhaltig zu reduzieren," sagt Martin Heimhilcher, Obmann
der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Wien.
"Denn gerade wenn Unternehmen tagtäglich mit ihren Flotten in Wien
unterwegs sein müssen, ist der Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge
positiv für das Klima und die Lebensqualität in der Stadt."
Das Außenwerbungsunternehmen Gewista betreut täglich seine
tausenden Werbeflächen in Wien mit Kleintransportern und Pkw. Im
ersten und zweiten Bezirk kommen dafür im Rahmen des Projekts "Zero
Emission Transport" (ZET) ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge
zum Einsatz.
Umstellung des Fuhrparks
"Wir möchten Emissionen im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr
reduzieren und gleichzeitig Daten für das Forschungsprojekt zur
Stadtlogistik der Zukunft liefern", sagt Franz Solta, CEO von
Gewista. "Parallel stellen wir unseren Fuhrpark schrittweise von
Verbrennungsmotoren auf Elektro- und Hybridfahrzeuge um." Wo dies
technisch noch nicht möglich ist, zum Beispiel bei Lkw, kommt HVO100-
Diesel aus pflanzlichen Reststoffen als CO2-ärmere Alternative zum
Einsatz.
Die Teilnahme an "Zero Emission Transport" erfolgt im Rahmen der
umfassenden ESG-Strategie von Gewista, die auf Nachhaltigkeit in
allen Unternehmensbereichen ausgerichtet ist. Dazu gehören Maßnahmen
wie die Nutzung zertifizierten Grünstroms, umfassende Recycling-
Initiativen sowie städtische Begrünungsprojekte wie etwa die
Bepflanzung von Wartehallen zur Bekämpfung urbaner Wärmeinseln. Jede
dieser Maßnahmen bringt das Unternehmen dem Konzernziel näher, die
eigenen Umwelteinflüsse bis 2050 um 90 % zu reduzieren. "Wir zeigen
damit, dass wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein wollen,
sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", sagt Solta.
Projekt "Zero Emission Transport"
Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen
Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz
leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu,
emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren.
Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz,
sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu
bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener
Wirtschaftsverkehrs zu sammeln.
Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter
www.wko.at/wien/zet
Rückfragen:
Wirtschaftskammer Wien
Jörg Michner
Presse und Newsroom
T +43 1 514 50-1533
E joerg.michner@wkw.at
W wko.at/wien/news
Gewista
Karin Schönhofer
Corporate Communications Manager
T +43 676 723 10 23
E karin.schoenhofer@gewista.at
W gewista.at
