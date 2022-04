Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag billiger

Die Apple-Aktie wies um 16:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 157,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 156,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 123.493 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 3,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 100,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,00 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 111,44 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2022-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 02.08.2022 werfen.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,57 USD je Aktie.

