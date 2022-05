Apple Aktie News: Apple tendiert am Montagmittag südwärts

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 150,22 EUR abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 149,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.503 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,77 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,78 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 02.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Experten sehen bei Apple-Aktie Potenzial

Aktiensplits an der Börse: Gesplittet läuft’s besser

Apple-Aktie im Minus: Apple kann Erwartungen schlagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images