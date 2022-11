Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag billiger

Die Apple-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 151,38 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 151,22 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 152,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.350 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 123,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,22 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 175,50 USD je Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,27 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

