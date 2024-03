Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 174,75 USD abwärts.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 174,75 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 174,25 USD. Bei 175,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.505.400 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 14,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,34 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2023 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 01.02.2024 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,88 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119.575,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD in den Büchern standen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Megacap-Tech-Rally 2024 - Experte klärt auf: Was die Megacap-Aktienblase zum Platzen bringen könnte

Vom Startup zum Weltmarktführer - Die Konzerngeschichte von Arm Holding

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne