Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Apple

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 162,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 1,2 Prozent auf 162,26 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,02 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,70 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.535 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 179,32 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,51 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 190,11 USD.

Apple ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.797,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82.959,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 26.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

