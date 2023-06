Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Apple 167,60 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:21 Uhr bei 167,50 EUR. Bei 168,14 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 166,90 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,80 EUR. Bisher wurden heute 34.201 Apple-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Mit Abgaben von 29,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 175,75 USD.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94.836,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 97.278,00 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

