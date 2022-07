Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 140,44 EUR zu. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 140,46 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.481 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 13,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2021 bei 117,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 19,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 97.278,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,13 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

