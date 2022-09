Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Dienstagmittag zu

Um 12:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 157,84 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 158,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.584 Apple-Aktien.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 8,58 Prozent zulegen. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 175,75 USD.

Am 28.07.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,09 USD fest.

