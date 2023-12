Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag schwächer

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 192,74 USD ab.

Die Apple-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 192,74 USD abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 192,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 194,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.280.328 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 55,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,54 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

