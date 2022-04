Apple Aktie News: Apple tendiert am Mittag nordwärts

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 158,26 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,58 EUR an. Bei 157,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 31.310 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 2,92 Prozent zulegen. Am 20.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,58 EUR. Abschläge von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 171,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 27.01.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 111,44 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 123,95 Milliarden USD umsetzen können.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 27.01.2022 präsentieren. Die Q3 2022-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 02.08.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

