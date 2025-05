Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 197,95 USD abwärts.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 197,95 USD abwärts. Bei 197,35 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.628.265 Apple-Aktien.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). 31,39 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,80 USD für die Apple-Aktie.

Apple veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,53 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 90,75 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Apple am 23.07.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

