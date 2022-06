Apple Aktie News: Apple schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 07.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 137,20 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 137,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 136,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 69.326 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 102,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.06.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,22 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97.278,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Apple-Aktie.

