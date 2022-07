Apple Aktie News: Apple am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 07.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 140,06 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 140,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.694 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 162,88 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Apple gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 97.278,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 89.584,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

