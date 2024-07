Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 223,53 USD.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 223,53 USD. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 223,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.024.750 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,35 USD) erklomm das Papier am 08.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Abschläge von 26,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,86 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 90,75 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

