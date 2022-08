Apple Aktie News: Apple am Montagmittag gefragt

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 162,92 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 163,28 EUR zu. Mit einem Wert von 162,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.463 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2021 auf bis zu 119,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,40 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,89 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,10 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

