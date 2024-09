Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 218,96 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 218,96 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 217,84 USD nach. Bei 220,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.325.576 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2024 bei 237,23 USD. 8,34 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 164,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,991 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 222,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.08.2024. Das EPS lag bei 1,40 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 85,78 Mrd. USD im Vergleich zu 81,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

