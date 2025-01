Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Freitagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 237,92 USD ab.

Die Apple-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 237,92 USD abwärts. Bei 237,79 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 239,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 2.609.101 Stück.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 164,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 45,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,81 USD.

Am 31.10.2024 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,47 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 94,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 89,50 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Apple am 30.01.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,37 USD je Apple-Aktie.

